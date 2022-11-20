Justin Bieber’ın Ocak ayında 1.29 milyon dolara satın aldığı Monkey NFT, FTX borsasının iflas etmesi sonrası kripto para piyasasındaki dalgalanma nedeniyle değerinin %95’ini kaybetti.

bu senenin başlarında NFT çılgınlığı Kanadalı pop şarkıcısı tam zamanında Justin Bieber Çirkin bir maymun tablosu satın almak için inanılmaz bir meblağ ödedi. Söz konusu NFT tamamen ünlü sanatçıya adanmıştır. 1,29 milyon dolar maliyet.

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Ancak bu görüntülerin değeri kripto para piyasasında görülebilir. stabiliteye bağlıdır Bu, birçok NFT koleksiyoncusu için sürpriz oldu. Hiçbirimiz bunu uzun vadede yapmıyoruz. dijital çalışmalara Ne kadar güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Özellikle en büyük kripto para borsalarından biri iflas etti bu günlerde.

FTX’in iflası nedeniyle çöktü

NFT’nin öncü projelerinden biri sıkılmış maymun Nisan ayında koleksiyondan tek bir görsel için Minimum satın alma fiyatı adlı bir projeydi. 429 bin dolar ulaşmış. FTX’in çöküşü ve ardından diğer birçok kripto şirketinin iflas etmesiyle, Bored Ape koleksiyonunun taban fiyatı 60 dolardan 70.000 dolara düştü ve ardından düşmek devam etti.

Sonuç olarak, Bieber’ın sahibi olduğu #3001 maymun numarası şu anda yalnızca değerdir 69 bin dolar. Bu, NFT satarsa ​​yatırımının %95’i kaybedeceksin demektir. olaylar, zenginlik 200 milyon dolar Kendisi olduğu tahmin edilen ünlü şarkıcı çok da umursamayabilir. Ama NFT rüzgarı tarafından süpürülmek nasıl bir şey? acı verici sonuçlar Doğurabileceğini göstermek önemlidir.