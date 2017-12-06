Jumanji’nin Mobil Oyunu Geliyor!

1996 yılında beyaz perdeye gelen ve kült olmuş filmlerin başında gelen Jumanji, şimdi de mobil oyun oluyor.

1996 yılında film izleyip algılayabilecek yaşta olan herkesin favorileri arasında sayılabilecek yegane film Jumanji, barındırdığı garip oyunu ile mobil platforma geliyor. 29 Aralık’ta Dwayne Johnson (The Rock) başta olmak üzere Karen Gillan, Kevin Hart ve Jack Black gibi yıldız isimlerle “Jımanji: Vahşi Orman” adıyla yeniden gelecek film öncesinde hazırlanan oyun, 14 Aralık’ta Android ve iOS platformunda olacak.

Jumanji: The Mobile Game adını taşıyan oyun, son dönemlerin popüler tarzı kart oyunu olarak gelecek. 1 vs 1 PVP arenaları ve rütbeli sıralama (rank) sistemleri olacak Jumanji, eski Jumanji hayranları bakalım nasıl bir ilgi görecek.