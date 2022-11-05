JPMorgan’ın blok zinciri birimi Onyx’in CEO’su Umar Farooq, bankaların dijital varlık deneylerine başlarken tüketicinin korunmasına öncelik vermeleri gerektiğini söyledi.

Birçok blok zinciri projesi ve diğer kripto protokolleri, finansal hizmetleri daha verimli, erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirme potansiyeline sahiptir. Ancak uygun önlemler olmadan, müşterileri siber güvenlik risklerine de maruz bırakabilirler.

Son aylarda, birçok kripto yatırımcısı hack ve dolandırıcılıklardan etkilendi. Örneğin, kripto borsası Binance, ekim ayında 570 milyon dolarlık bir saldırıya uğradı. Bunun yanı sıra, Deribit bu ay sıcak cüzdan hack’inde 28 milyon dolar kaybetti.

Farooq düzenlenen bir panelde, “Bir bankanın düzenleyici ve müşteri açısından yapması gereken şey, bizim müşterilerimizi korumamız gerektiğidir. Onların parasını kaybedemeyiz. Etkileşime giren insanın kim olduğunu ve ne yapmasına izin verildiğini doğrulayan bir tür kimlik çözümüne veya müşterinizi tanıyın çözümüne ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu olmadan, uzun vadede işe yaramaz.” dedi.

Farooq, JPMorgan’ın müşterinin blok zinciri cüzdanında mevcut olan doğrulanabilir kimlik bilgileri adı verilen bir çözüm kullandığını açıkladı. Müşteri ticaret yapmak için bir protokole gittiğinde, protokol kimlik bilgilerini doğrular.

Farooq, “Kimse kontrol etmezse ve kimin kime para gönderdiğini bilmezsek insanların ne kadar illegal para gönderebileceklerini tahmin edemiyorum. Çünkü er ya da geç bir kara para aklama olayına girecekler. Yani bunlar, sistematik konulara geçmeden önce ele alınması gereken çok temel şeyler. Eğitim, koruma ve kimliğin yerinde olması gerekiyor.” dedi.

İçindekiler Project Guardian endüstri pilotu

Project Guardian endüstri pilotu

Farooq ve Onyx, Singapur Para Otoritesi’nin mayıs ayında duyurduğu bir endüstri pilotu olan Project Guardian’ın bir parçası olarak bu güvenlik ve doğrulama sorunlarından bazılarını ele aldı. Panel sırasında Farooq, “Çok, çok zordu” dedi.

Pilot uygulamada, DBS Bank, JPMorgan ve SBI Digital Asset Holdings, token’laştırılan döviz ve devlet tahvillerinde işlemler gerçekleştirdi. Bir finansal varlığın token’laştırılması, sahiplik haklarının dijital token’lara dönüştürülmesini içerir. Borçlanma ve borç verme gibi finansal işlemlerin aracılara ihtiyaç duymadan bir blok zinciri üzerinde otonom olarak gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Farooq, bir röportajda, “Depozitoları token’laştırdığımız ilk seferdi. Aslında dünyadaki herhangi bir bankanın halka açık bir blok zincirinde cüzdanları ilk kez token’laştırdığını düşünüyorum. Halka açık blok zincirini kullanarak, kimlik üzerinden düşünmek için çok zaman harcamak zorunda kaldık. Çok sayıda akıllı sözleşme denetimi yaptık çünkü yine herkes tarafından görülebiliyorlardı. Ve son olarak, aslında hepsini gerçekleştirmek için bir protokol kullanıyordu. Riskleri yönetmek çok fazla. Bunların hepsi bizim için ilk oldu.” dedi.