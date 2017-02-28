Jolla, Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress kapsamında açık kaynak kodlu Sailfish OS ile Sony’nin Açık Kaynaklı Cihaz Programını açıkladı.

Jolla, Sony’nin Xperia mobil cihazlarının resmi olarak Sailfish OS ile çıkaracak. Şirket Mobile World Congress kapsamında Sailfish OS ile çalışan Xperia X modelini tanıttı. Xperia’nın teknolojisini kullanacak Sailfish OS meraklılarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Jolla CEO’su Sami Pienimaki yaptığı açıklamada Xperia’nın dünya çapında bilinen ve güvenilen bir cihaz olduğunu ve bir çok Sailfish OS müşterisi için kalitesini göstereceğini belirtti. Pienimaki ayrıca lisans anlaşmalarının tamamlandığını da belirtti.

Sony Geliştirici Programı Yöneticisi Karl-Johan Dahlström ise açık kaynak platformuna her zaman destek verdiklerini ve bu alanda yer almak istediklerini açıkladı. Şirketin programının benzersiz deneyim sunacağını ve ekosistem içerisinde güzel bir uyum sağlayacağını belirten Dahlström bu programı mümkün olduğunca devam ettireceklerini belirtti. Sailfish OS’a sahip ilk cihazın 2017’nn ikinci çeyreğinde çıkması bekleniyor.