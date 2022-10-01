Bir İnternet hız testi yaptığımızda, sonuçlar bazen bir jitter ölçüsü içerebilir. Bu neden önemlidir ve İnternet performansınızı etkileyebilir mi? İşte burada devreye jitter giriyor ve bize her şeyin hız olmadığını da öğretiyor.

Jitter nedir?

Dilimize titreşim olarak çevirebileceğimiz jitter, internet ağ bağlantısında veri paketi transferi sırasında yaşanan gecikme tutarsızlığı sonucu ortaya çıkan bir ağ bağlantı sorunudur. Jitter ilk bakışta yavaş bir internet bağlantısı ya da geciken veri paylaşımı gibi görünebilir ancak ortaya çıkardığı sonuçlar bunlardan daha can sıkıcıdır.

Bildiğiniz gibi, İnternet gibi modern bilgisayar ağları, bilgileri bir yerden başka bir yere iletmek için veri paketleri kullanır. Bu veri paketleri eşit aralıklarla sürekli bir akış halinde gönderilir. Ancak ağ tıkanıklığı, zayıf donanım veya paket önceliklendirme eksikliği gibi herhangi bir nedenle veri paketlerinin sabit akışı kesintiye uğrar ve paketler arasındaki aralık düzensizleşirse, sonuç dalgalanmadır. Özetle, titreşim.

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Ya da aynı şey; birbirini takip eden veri paketleri arasındaki dahili varyasyon. Genellikle istenmeyen bir gürültü sinyali olarak da kabul edilir. Bu hem genliği hem de frekans ve faz durumunu etkileyebilir. Genel olarak jitter, bir sinyalin özelliğinde istenmeyen ve ani bir değişiklik olarak adlandırılır. Aynı şekilde, jitter bir sinyal gecikmesinin ilk sonucudur.

Jitter, sinyaldeki bir gecikmenin sonucu

Bu nedenle, düşük seviyelerdeki jitter bağlantımız üzerinde fark edilir bir etkisi olması pek olası değildir. Bu nedenle, ‘kabul edilebilir jitter’ seviyeleri vardır. Kabul edilebilir bir jitter, iletimde minimum dalgalanma olarak kabul etmeye istekli olduğumuz şeydir.

Jiitter milisaniye (ms) cinsinden ölçülür ve yaklaşık 30 ms veya daha fazla bir gecikme bir görüşmede bozulmalara ve kesintilere neden olabilir. Örneğin oyuna ve çevrimiçi oyunlara bağlı kalırsak, bunun sonucu olarak eylemleriniz oyunda geç uygulanmaya başlar. Fortnite gibi bir nişancı oyunundaki klasik örnek, internet hızınızın ötesinde, yüksek bir titreşimle hiçbir şeye ateş edemeyeceğinizdir.

Bu şekilde, hız, gecikme ve titreşim farklı parametreler olmasına rağmen, üçü birbiriyle yakından ilişkilidir, çünkü gecikme ve titreşimin kötü değerleri bağlantının hızını etkiler. Ve tersine, daha hızlı bir bağlantı titreşim ve gecikme sorunlarını düzeltir.

Düzeltmenin en kolay yolu

Ancak titreşimin bir çözümü vardır. Çünkü bağlantının önemli ölçüde daha titrek olduğunu ve sorunları olduğunu belirlediğimizde, sorunu hafifletmek için bazı adımlar atabiliriz.

Bunun en iyi örneği, diğer her şeyde olduğu gibi, ağ dengesizliğiyle başa çıkmanın en kolay yollarından biri olan kablolu İnternet bağlantısıdır. Masaüstü bilgisayar kullanıyorsak ya da sabit bir iş yerimiz varsa, internete bağlanmak için WiFi yerine Ethernet kablosunu tercih etmek daha iyidir.

Ayrıca, Cat5 veya daha eski Ethernet kablolarını Cat6 veya daha yenisine yükseltmek de iyi bir fikirdir. Daha yeni kablolar daha fazla bant genişliğine sahiptir ve parazit ve karışıklığa karşı daha iyi koruma sağlar.