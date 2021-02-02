Jeff Bezos, Amazon CEO’luğundan istifa edecek!

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketteki CEO’luk görevini bırakacağını açıkladı. Bu büyük gelişmenin ardından dev şirketi yönetecek yeni isim de belli oldu!

İlginizi çekebilir: GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!

reklam

Jeff Bezos, Amazon’daki CEO koltuğunu devrediyor!

Flaş gelişme, Jeff Bezos’un bugün Amazon çalışanlarına gönderdiği e-mail ile ortaya çıktı. Şirketteki CEO’luk görevini bırakacağını açıklayan Jeff Bezos, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren icra kurulu başkanlığına geçecek. 57 yaşındaki girişimci, böylece Amazon’un erken aşama girişimlerine ve yeni ürünlerine daha fazla odaklanmayı planlıyor. Ayrıca Bezos’un kişisel olarak yatırım yaptığı uzay şirketi Blue Origin ve Washington Post gazetesi için artık daha fazla zaman harcayabileceği ifade ediliyor.

Temmuz ayında yaşanması beklenen bayrak teslimiyle göreve gelecek Amazon’un yeni CEO’su da belli oldu. Amazon Web Services (AWS) CEO’su Andy Jassy, Jeff Bezos’un şirketteki yerini alacak. 1997 yılında Amazon’a katılan Jassy, şirketin bulut bilişim sektöründeki konumuna ulaşmasında büyük pay sahibi. 2016’dan bu yana AWS’ın bir numarası konumundaki Andy Jassy’nin liderlik yeteneklerini öven Jeff Bezos, değişim için en uygun zamanı seçtiğinin altını çizdi.

Sizin için seçtiğimiz kulak içi kulaklık modellerini buradaki Trendyol listemizden ve buradaki Hepsiburada listemizden inceleyebilirsiniz.

Jeff Bezos’un Amazon’daki liderlik koltuğunu bırakmak istediği uzun süredir iddia ediliyor. Hatta Bezos’un halefi olarak Jeff Wilke ve Andy Jassy isimleri geçiyordu. Wilke geçtiğimiz Haziran ayında emekliliğe ayrılacağını açıklayınca Andy Jassy koltuğa bir adım daha yaklaşmıştı. Öte yandan, Amazon’un yeni CEO’sunun da tıpkı Bezos gibi politik konularda görüş bildirmekten çekinmediği biliniyor.