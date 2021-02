Jeff Bezos, Amazon CEO’luğundan istifa edecek!

ABD, WhatsApp dolayısıyla kişisel veri gizliliğini konuştuğumuz bugünlerde manidar bir itirafta bulundu. Amerikan Savunma İstihbarat Servisi (The Defense Intelligence Agency), vatandaşlarını izlediğini ve hatta gerektiğinde ücretini verip konum verilerini satın aldığını söyledi. İşte detaylar…

ABD konum bilgilerine ulaşmak için veri brokerlarını kullandı

Amerikan Savunma İstihbarat Servisi, Senatör Ron Wyden’a (D-OR) gönderdiği notta vatandaşlarının konum bilgilerini satın aldığını açıkça itiraf etti. Bu satın alma işlemi için özel veri brokerlarına yüksek ücretler ödeyen servis, bu konum bilgilerinin ABD vatandaşlarının cep telefonlarından toplandığını söyledi. İşin daha korkutucu olan tarafı ise bu konum bilgisine erişme işleminin ülke dışında yaşayan ABD vatandaşlarını da kapsaması. Senatöre gönderilen notta, istihbarat servisi bu konum bilgisi toplama işlemini sadece özel olarak yetkilendirildiklerinde yapabildiklerini söyledi. Bu yetkilendirilme işleminin ise hem Office of Oversight and Compliance (Gözetim ve Uyum Masası), hem de Office of General Counsel’dan (Genel Danışman Ofisi) geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu özel yetkilendirilme, son 2,5 yılda, istihbarat servisine 5 kere sağlandı.

Ancak durum istihbarat servisinin ifade ettiği kadar basit değil. Amerikan anayasasının değişmez kurallarından birine göre, böyle bir kişisel veri toplanmadan önce, yetkilendirilme dışında bir de izin çıkarılması gerekiyor. Amerikan Sivillerin Özgürlükleri Sendikası’nın (American Civil Liberties Union) The Verge’e yaptığı açıklamaya göre, istihbarat servisinin bu yaptığı anayasayı çiğnemek. Sendika, bu gibi illegal aksiyonların devlet kurumu tarafından bile olsa yapılmaması ve insanların temel gizlilik haklarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

ABD’ye bilgi satan bu “veri broker” şirketleri kim?

Veri brokerları (data brokers), adlarından da anlaşılacağı üzere, veri toplayan özel şirketler. Bu firmaların verilerimize ulaşma yolu ise bir hayli ürpertici. Veri brokerları, hepimizin kullandığı ve kişisel bilgilerini emanet ettiği uygulama ve internet sayfalarına yüklü miktarda para ödeyerek kişisel verilerimizi satın alıyorlar. Bu aldıkları verileri de kim parayı verirse, gerek devlet kurumu gerekse özel şirketler, ona satıyorlar. Bu gibi olayların var oluşu da WhatsApp konusundaki endişelerimizin aslında pek de yersiz olmadığını gösteriyor.

