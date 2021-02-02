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Jeff Bezos, Amazon CEO’luğundan istifa edecek!
Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketteki CEO’luk görevini bırakacağını açıkladı. Bu büyük gelişmenin ardından dev şirketi yönetecek yeni isim de belli oldu!
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Jeff Bezos, Amazon’daki CEO koltuğunu devrediyor!
Flaş gelişme, Jeff Bezos’un bugün Amazon çalışanlarına gönderdiği e-mail ile ortaya çıktı. Şirketteki CEO’luk görevini bırakacağını açıklayan Jeff Bezos, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren icra kurulu başkanlığına geçecek. 57 yaşındaki girişimci, böylece Amazon’un erken aşama girişimlerine ve yeni ürünlerine daha fazla odaklanmayı planlıyor. Ayrıca Bezos’un kişisel olarak yatırım yaptığı uzay şirketi Blue Origin ve Washington Post gazetesi için artık daha fazla zaman harcayabileceği ifade ediliyor.
Temmuz ayında yaşanması beklenen bayrak teslimiyle göreve gelecek Amazon’un yeni CEO’su da belli oldu. Amazon Web Services (AWS) CEO’su Andy Jassy, Jeff Bezos’un şirketteki yerini alacak. 1997 yılında Amazon’a katılan Jassy, şirketin bulut bilişim sektöründeki konumuna ulaşmasında büyük pay sahibi. 2016’dan bu yana AWS’ın bir numarası konumundaki Andy Jassy’nin liderlik yeteneklerini öven Jeff Bezos, değişim için en uygun zamanı seçtiğinin altını çizdi.
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Jeff Bezos’un Amazon’daki liderlik koltuğunu bırakmak istediği uzun süredir iddia ediliyor. Hatta Bezos’un halefi olarak Jeff Wilke ve Andy Jassy isimleri geçiyordu. Wilke geçtiğimiz Haziran ayında emekliliğe ayrılacağını açıklayınca Andy Jassy koltuğa bir adım daha yaklaşmıştı. Öte yandan, Amazon’un yeni CEO’sunun da tıpkı Bezos gibi politik konularda görüş bildirmekten çekinmediği biliniyor.
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Microsoft yılın son çeyreğinde rekor gelir elde etti!
Microsoft, geçtiğimiz 31 Aralık’ta 2. çeyreği biten mali yılın son raporlarına göre dev bir atılım yaparak 43,1 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Bu sayı geçtiğimiz senenin aynı döneminde 36,9 milyar dolan olan sayının %17 daha üstünde. Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’ya göre, kırılan bu rekor, Microsoft’un dünyanın dijital gelişimi karşısında ne kadar sağlam bir konumda olduğunun bir kanıtı. Markanın rekorda en çok önce çıkan ürünlerine dair detaylar haberimizin devamında…
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Microsoft, XBox ile bireysel ürünlerde rüzgar estirdi
Evlerde geçirdiğimiz bu dönem bireysel ürün kullanıcılarının da Microsoft ürünlerine olan ihtiyacını arttırdı. Ancak bireysel ürünlerin en çok dikkat çekeni, tahmin edilenin aksine, Office ürünleri değil, XBox konsol ve servisleri. XBox ailesi, konsol ve içerik satışlarında dev bir sıçrama göstererek, gelirini geçen yıla göre %51 arttırdı. Öyle ki, satışlardaki bu sıçrama, Microsoft’un donanım ürünü satışlarından elde ettiği geliri neredeyse 2 katına çıkardı.
Genel ürün grubu olarak gelirleri 15,1 milyar dolara ulaşarak %14 artan bu kategorinin öne çıkanlarını listeledik:
- Microsoft OEM dediğimiz, içinde Microsoft’un yüklü olarak geldiği cihazlardan Microsoft’un elde ettiği gelir %1 arttı.
- XBox içerik ve servislerinden elde edilen gelir %40 arttı.
- Office programlarının bireysel abone sayısı 47,5 milyona ulaştı ve gelirleri %7 arttı.
- Surface cihazlarından elde edilen gelir %3 arttı.
- Online reklamlardan elde edilen gelir ise %2 arttı.
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Kurumsal Microsoft çözümlerinin saltanatı devam ediyor
Pandemi nedeniyle çoğu iş yerinin evden çalışma düzenine geçmesi ve okulların online eğitime dönmesi ile birçok kurumun yazılım ihtiyaçları arttı. Bu durumda da tabi ki en çok satan kurumsal yazılımlar, zaten yaygın bir biçimde kullanılan Microsoft ürünleri oldu. Toplamda %34’lük artış gösteren kurumsal ürün gelirlerinde dikkat çekenler ise şöyle:
- Sunucu ve Cloud (bulut) yazılımlarından elde edilen gelir toplamda %26 arttı ve en büyük atılım %50 ile Azure ürünlerinde görüldü.
- Kurumsal Windows lisanslarından elde edilen gelirde %10 artış görüldü.
- Kurumsal Microsoft Office ürünlerinin sağladığı gelir %11 artarken, bu kategorinin en çok kazandıranı ise %21 artış sağlayan Office 365 oldu.
- LinkedIn gelirlerinde %23’lük bir artış görüldü.
- Dynamics adlı müşteri ilişkileri ve işletme kaynak yönetimi (CRM ve ERP) kategorisindeki ürün ise %21 gelir artışı sağladı ve en yüksek büyüme %39’la Dynamics 365’te görüldü.
Kaynak: WindowsCentral
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ABD, vatandaşlarının konum bilgilerini satın aldığını itiraf etti!
ABD, WhatsApp dolayısıyla kişisel veri gizliliğini konuştuğumuz bugünlerde manidar bir itirafta bulundu. Amerikan Savunma İstihbarat Servisi (The Defense Intelligence Agency), vatandaşlarını izlediğini ve hatta gerektiğinde ücretini verip konum verilerini satın aldığını söyledi. İşte detaylar…
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ABD konum bilgilerine ulaşmak için veri brokerlarını kullandı
Amerikan Savunma İstihbarat Servisi, Senatör Ron Wyden’a (D-OR) gönderdiği notta vatandaşlarının konum bilgilerini satın aldığını açıkça itiraf etti. Bu satın alma işlemi için özel veri brokerlarına yüksek ücretler ödeyen servis, bu konum bilgilerinin ABD vatandaşlarının cep telefonlarından toplandığını söyledi. İşin daha korkutucu olan tarafı ise bu konum bilgisine erişme işleminin ülke dışında yaşayan ABD vatandaşlarını da kapsaması. Senatöre gönderilen notta, istihbarat servisi bu konum bilgisi toplama işlemini sadece özel olarak yetkilendirildiklerinde yapabildiklerini söyledi. Bu yetkilendirilme işleminin ise hem Office of Oversight and Compliance (Gözetim ve Uyum Masası), hem de Office of General Counsel’dan (Genel Danışman Ofisi) geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu özel yetkilendirilme, son 2,5 yılda, istihbarat servisine 5 kere sağlandı.
Ancak durum istihbarat servisinin ifade ettiği kadar basit değil. Amerikan anayasasının değişmez kurallarından birine göre, böyle bir kişisel veri toplanmadan önce, yetkilendirilme dışında bir de izin çıkarılması gerekiyor. Amerikan Sivillerin Özgürlükleri Sendikası’nın (American Civil Liberties Union) The Verge’e yaptığı açıklamaya göre, istihbarat servisinin bu yaptığı anayasayı çiğnemek. Sendika, bu gibi illegal aksiyonların devlet kurumu tarafından bile olsa yapılmaması ve insanların temel gizlilik haklarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.
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ABD’ye bilgi satan bu “veri broker” şirketleri kim?
Veri brokerları (data brokers), adlarından da anlaşılacağı üzere, veri toplayan özel şirketler. Bu firmaların verilerimize ulaşma yolu ise bir hayli ürpertici. Veri brokerları, hepimizin kullandığı ve kişisel bilgilerini emanet ettiği uygulama ve internet sayfalarına yüklü miktarda para ödeyerek kişisel verilerimizi satın alıyorlar. Bu aldıkları verileri de kim parayı verirse, gerek devlet kurumu gerekse özel şirketler, ona satıyorlar. Bu gibi olayların var oluşu da WhatsApp konusundaki endişelerimizin aslında pek de yersiz olmadığını gösteriyor.
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Telegram Apple’ı davalık etti!
Telegram, WhatsApp’ın gizlilik politikasına getirmeyi planladığı değişikliklerden sonra en çok konuştuğumuz mesajlaşma uygulamalarından biri. Öyle ki, gizlilik konularında WhatsApp kadar eleştiri toplayan uygulamanın, son günlerde bir başka derdi daha var. Tıpkı Parler gibi, Rus mesajlaşma uygulaması da ABD’deki Capitol (Kongre Merkezi) saldırılarını düzenleyen aşırı sağcı gruplara karşı yeteri kadar önlem almamakla suçlanıyor. Telegram’ın yetersiz önlemlerinden payını Apple da alacak gibi görünüyor. Nasıl sorusunun cevabı ise haberimizde…
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Telegram Apple’ın başını mı yakacak?
Coalition for a Safer Web (Güvenli İnternet Koalisyonu) isimli kar amacı gütmeyen kuruluş, Apple’a, Telegram uygulamasını AppStore’da tuttuğu için dava açıyor. Bu derneğin iddiası ise, Telegram’ın, Amerikan halkı için yarattığı tehlike açısından Parler’dan farksız olduğu. Coalition for a Safer Web, davayı geçtiğimiz pazar günü, Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi aracılığıyla açtı. Dava metnine göre, Apple, Telegram’ın Capitol saldırılarında yer alan nefret odaklı gruplar ve aşırı radikaller tarafından kullanıldığını bilmesine rağmen, uygulamayı AppStore’da hala barındırmakla suçlanıyor. Buna ek olarak dernek, Apple’ın uygulamayı mağazasından kaldırmamasının, kendi AppStore hüküm ve koşullarını da ihlal ettiğini iddia ediyor. Ayrıca derneğin bir yetkilisi, geçtiğimiz Temmuz ayında, Tim Cook’a aynı gerekçelerden dolayı Telegram’ı AppStore’dan kaldırmasını isteyen bir mektup yazmıştı.
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Apple aynı gerekçeyle Parler’ı AppStore’dan kaldırmıştı
Geçtiğimiz hafta, Apple’ın da aralarında bulunduğu birçok teknoloji devi Parler’ı Capitol saldırısına zemin hazırlamasından dolayı platformlarından kaldırmıştı. Coalition for a Safer Web’in açtığı dava ile birlikte, Apple Telegram’ı da daha yakından inceleyecek gibi duruyor. Aslında, Telegram konusunda daha ciddi bir tavır alması konusunda Apple’a geçen seneden beri baskıya maruz kalıyor. Yukarıda bahsettiğimiz Tim Cook’a yazılan mektup gibi, Telegram’ın Neo-Nazi, ırkçı ve Rusya destekçisi gruplar tarafından dezenformasyon kampanyaları yapmak ve Amerika’da toplumsal huzursuzluk yaratmak için kullanıldığı uzun süredir dile getirilen bir iddia. Derneğe göre Apple, Telegram hakkındaki bu gerçekleri uzun süredir görmezden gelmeye devam ediyor. Apple’ın bu baskılar karşısında, Telegram konusunda da Parler kadar ciddi davranıp davranmayacağı ise merak konusu…
Kaynak: AppleInsider
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