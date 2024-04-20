Huawei cephesinin gelecek akıllı saat modeli Huawei Watch Fit 3, sızdırılan görüntülere göre Apple Watch ile oldukça benzer bir tasarıma sahip.Görseller, yeni akıllı saat modelinin, Apple’ın ünlü akıllı saatiyle karşılaştırıldığında neredeyse ayırt edilemez bir benzerlik sergilediğini ortaya koyuyor. Huawei Watch Fit 3 Apple Watch SE ile kapışabilir.

Huawei Watch Fit 3, Apple Watch Benzeri Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Huawei’nin Watch Fit 3 modeli, sızdırılan görsellerde, karemsi bir ekran ve sağ köşedeki kurma kolu gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Özellikle, ekran çerçevelerinin ve metal çerçevenin farklı olduğu gözlemlense de, birçok kişi için bu farklar göz ardı edilebilir nitelikte. Ancak, özellikle Apple Watch’ta bulunan Digital Crown’a benzer bir düğmenin varlığı, benzerlik algısını güçlendiriyor.

Huawei’nin Watch Fit 3 modelinde, Apple Watch’ta olduğu gibi Digital Crown’a benzeyen bir düğme bulunması, bazı gözlemcilere göre tartışmalı bir tercih olarak değerlendiriliyor. Tasarımın bu özelliği, sadece bir Apple Watch klonu izlenimi vermekten öteye gitmiyor. Bununla birlikte, diğer düğmenin de Apple Watch’taki konumuna benzer şekilde yerleştirilmesi, benzerlik algısını daha da artırıyor.

Huawei’nin Watch Fit 3 modelinin başlangıçta yeni Huawei Pura 70 serisi akıllı telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak bu gerçekleşmedi. Bununla birlikte, yeni Huawei akıllı saat modelinin piyasaya sunulmasıyla ilgili beklentiler devam ediyor ve yakın gelecekte bu modelin tüketicilere sunulması bekleniyor.

Huawei Watch Fit 3, tasarımıyla Apple Watch’a oldukça benzer bir görünüme sahip olmasına rağmen, Android telefon kullananlar için Apple benzeri bir cihaz isteyenlere alternatif bir seçenek sunuyor. Dolayısıyla, Huawei’nin yeni akıllı saat modeli, Apple Watch benzeri bir tasarıma sahip olan, ancak Android’de çalışabilen bir akıllı saat arayan kullanıcılara çekici gelebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei cephesinin yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!