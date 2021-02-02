GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!

GameStop hisseleri ve çerçevesinde yaşananlar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi, olayların üstünden henüz çok kısa bir süre geçti. Ancak buna rağmen, konuya olan yoğun merak film ve dizi yapımcılarının da dikkatini çekti bile. Öyle ki, dev yapım stüdyoları konuyu anlatan iki film ve bir dizi için çalışmalara şimdiden başladı…

Hazır konu dizi ve filmlerken, sizlerle bir tavsiyemizi paylaşmak isteriz. Bu nedenle, siz de bu içerikleri tüketeceğiniz bir tablet arayışındaysanız, bu listemiz tam size göre!

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GameStop için bir film Netflix’ten, bir film MGM’den

GameStop olayına olan ilgi, iki yapımcıya kolları şimdiden sıvattı. İlk olarak, ünlü stüdyo MGM (Metro Goldwyn Mayer) harekete geçti. MGM için her şey “The Social Network (Sosyal Ağ)” filminin senaryosunun arkasındaki kitabın yazarı Ben Mezrich’in duyurusuyla başladı. Mezrich GameStop hakkında bir kitap yazacağını açıklar açıklamaz, MGM hemen harekete geçti ve projenin film haklarını satın aldı. Buna ek olarak, MGM, Mezrich’le çalışması için ünlü senaryo yazarı Michael DeLuca’yı projeye atadı. Kısacası, MGM bu film için tüm gücünü kullanacağa benziyor. Aynı şekilde, Netflix de GameStop filmi için hazırlıklara başlamış durumda. Ünlü dijital yayın platformu, proje için meşhur senaryo yazarı Mark Boal’la görüşmelere başladı. Bunun yanında, Netflix’in, projenin oyuncu kadrosuna Noah Centineo’yu da dahil etmek istediği gelen haberler arasında. Son olarak, filmin finansal/ekonomik konulardaki danışmanlığını da ünlü pazarlama profesörü Scott Galloway’in yapacağını da belirtelim.

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Dizi de yolda!

Adeta iki film yetmezmiş gibi, GameStop olayını anlatan bir de TV dizisi geliyor. Ünlü yapımcılar Matthew Cooper ve Jessamine Burgum’ın yeni kurduğu prodüksiyon firması Pinky Promise, mini bir dizi için kolları sıvadı. Olayları GameStop ve AMC’deki işlerinden çıkarılan iki çalışanın perspektifinden ele alacak dizi, aksiyon türünde olacak. Ayrıca, dizinin isminin “To The Moon” olacağı da gelen bilgiler arasında.

Kaynak: IGN, Deadline