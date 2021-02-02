Dizi/Film/Kitap
GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!
GameStop hisseleri ve çerçevesinde yaşananlar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi, olayların üstünden henüz çok kısa bir süre geçti. Ancak buna rağmen, konuya olan yoğun merak film ve dizi yapımcılarının da dikkatini çekti bile. Öyle ki, dev yapım stüdyoları konuyu anlatan iki film ve bir dizi için çalışmalara şimdiden başladı…
Hazır konu dizi ve filmlerken, sizlerle bir tavsiyemizi paylaşmak isteriz. Bu nedenle, siz de bu içerikleri tüketeceğiniz bir tablet arayışındaysanız, bu listemiz tam size göre!
GameStop için bir film Netflix’ten, bir film MGM’den
GameStop olayına olan ilgi, iki yapımcıya kolları şimdiden sıvattı. İlk olarak, ünlü stüdyo MGM (Metro Goldwyn Mayer) harekete geçti. MGM için her şey “The Social Network (Sosyal Ağ)” filminin senaryosunun arkasındaki kitabın yazarı Ben Mezrich’in duyurusuyla başladı. Mezrich GameStop hakkında bir kitap yazacağını açıklar açıklamaz, MGM hemen harekete geçti ve projenin film haklarını satın aldı. Buna ek olarak, MGM, Mezrich’le çalışması için ünlü senaryo yazarı Michael DeLuca’yı projeye atadı. Kısacası, MGM bu film için tüm gücünü kullanacağa benziyor. Aynı şekilde, Netflix de GameStop filmi için hazırlıklara başlamış durumda. Ünlü dijital yayın platformu, proje için meşhur senaryo yazarı Mark Boal’la görüşmelere başladı. Bunun yanında, Netflix’in, projenin oyuncu kadrosuna Noah Centineo’yu da dahil etmek istediği gelen haberler arasında. Son olarak, filmin finansal/ekonomik konulardaki danışmanlığını da ünlü pazarlama profesörü Scott Galloway’in yapacağını da belirtelim.
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Dizi de yolda!
Adeta iki film yetmezmiş gibi, GameStop olayını anlatan bir de TV dizisi geliyor. Ünlü yapımcılar Matthew Cooper ve Jessamine Burgum’ın yeni kurduğu prodüksiyon firması Pinky Promise, mini bir dizi için kolları sıvadı. Olayları GameStop ve AMC’deki işlerinden çıkarılan iki çalışanın perspektifinden ele alacak dizi, aksiyon türünde olacak. Ayrıca, dizinin isminin “To The Moon” olacağı da gelen bilgiler arasında.
Dizi/Film/Kitap
Tomb Raider animesi Netflix’e geliyor!
Tomb Raider anime haliyle Netflix‘e geliyor. Dizi olarak planlanan yapımın sevilen oyun serisi ile bağlantılı olarak bizleri karşılayacak.
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Tomb Raider anime oluyor!
Oyun dünyası ve film dünyası ortak işlerle hayranlarını karşılamaya devam ediyor. Son dönemde popülaritesi artan oyun içerikli dizi film serilerine bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle bu konuda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Netflix, şimdi Tomb Raider hayranları için içerik üretecek. Firma sevilen oyun serisini dizi olarak hayranlarına sunmayı planlıyor. Hollywood Reporter isimli internet sitesinde ortaya çıkan habere göre, dizi anime olacak. Ancak anime olarak izleyenleri karşılayacak yapım 2018 yapımı film ile herhangi bir bağlantıya sahip olmayacak.
Dizi 2013’te yeniden yapılan Tomb Raider oyun serisiyle bağlantılı olacak. Ayrıca dizinin yapımcılığında Tasha Huo yer alıyor. Bir diğer Netflix yapımı The Witcher: Blood Origin‘de yazarlık yapan Tasha Huo, bu proje için en uygun isim olarak gösterilmekte. Bununla birlikte anime serisinin oyuncu kadrosu henüz kesinleşmedi. Teknik detayları da belli olmayan anime serisinin, ne yazık ki çıkış tarihi de belli değil. Ancak var olan haberler bile hayranların heyecanını arttırmayı başardı. Bakalım Netflix yeni anime serisiyle birlikte The Witcher‘da yakaladığı başarıyı sürdürecek mi bekleyip göreceğiz.
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Dizi/Film/Kitap
Netflix dizisi 50m2 yayınlandı: Konusu ve oyuncuları!
Netflix Türkiye, kara mizah türündeki orijinal dizisi 50m2 yani Elli Metrekare’yi yayınladı. Sekiz bölümden oluşan dizinin yapımcılığını BKM Film üstlenirken; Selçuk Aydemir ve Burak Aksak gibi usta isimler de senarist koltuklarında oturuyor.
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Netflix, son yayınladığı Türk dizisi Bir Başkadır sayesinde Türkiye’deki popülerliğine büyük bir ivme kazandırmıştı. Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, bugün itibarıyla yeni Türk dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. 50m2 olarak yazılan, Elli Metrekare şeklinde okunan kara-mizah türündeki dizinin başrolünde Engin Öztürk yer alıyor. Bu arada BKM Film’in yapımcısı olduğu dizinin toplam 8 bölümden oluştuğunu belirtelim.
Elli Metrekare dizisinin senarist ve yönetmen koltuğunda Burak Aksak’ın oturduğunu vurgulamamızda çok büyük fayda var. Zira Burak Aksak, aynı zamanda Leyla ile Mecnun gibi bir başyapıtı ülkemize kazandırmış ve bu nedenle de gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Hatta eminim ki çoğu Netflix kullanıcısı, sırf Burak Aksak yüzünden 50m2’yi uzun süredir heyecanla bekliyor.
Senaryosuna Selçuk Aydemir’in de eşlik ettiği, Burak Aksak’ın ilk Netflix projesi olan 50m2 (Elli Metrekare) dizisini buradaki bağlantıya tıklayarak hemen şimdi izleyebilirsiniz. Bu arada dizinin sekiz bölümden oluşup, her bir bölümün ortalama 40 dk. olduğu bilgisini ekleyelim. Yani bir oturmaya tamamını izlemek istiyorsanız, gününüzün 5 saatini feda etmeniz gerekecektir.
50m2 (Elli Metrekare) oyuncuları kimler?
50m2 dizisinin başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat ve Cengiz Bozkurt olmak üzere üç önemli oyuncu paylaşıyor. Kürşat Alnıaçık’ın da aralarında olduğu Elli Metrekare oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç, Gaye Gürsel, Yiğit Kirazcı, Tuğçe Karabacak, Cansu Dağdelen, Tuncay Beyazıt gibi isimler bulunuyor.
Elli Metrekare dizisinin konusu nedir?
İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Mahalleli onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zanneder. Ne kadar zor olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.
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Dizi/Film/Kitap
Uncharted filminin çıkış tarihi ertelendi
Sony’nin PlayStation oyun konsolu için özel olarak geliştirilmiş aksiyon macera oyunu Uncharted, ilk olarak 2007 yılında PlayStation 3 için çıkış yapmıştı ve ardından bu oyun serisi, belirli aralıklarla yeni oyunlara kavuşarak varlığını sürdürdü. Bu oyun için bir sinema filminin hazırlandığını da daha önceden biliyorduk.
Bu filmde, oyundaki Nathan Drake adlı başrol karakterini ünlü oyuncu Tom Holland canlandıracak. Nathan Drake’in daha genç bir hâli olarak karşımıza çıkacak olan Holland’ın Sully karakteriyle tanışmasını, arkadaş olmasını ve devamında gelişen olaylar filmin ana konusu olacak. Ruben Fleischer’ın yönetmenliğini yaptığı filmde Mark Wahlberg, Antonio Banderas ve Sophia Taylor Ali gibi oyuncuları da göreceğiz.
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Birçok kişi tarafından merakla beklenen Uncharted filminin 2021 yılının Temmuz ayında vizyona gireceği de daha önceden açıklanmıştı. Fakat Deadline adlı bir kaynağın yeni haberine göre filmin vizyon tarihi 11 Şubat 2022’ye ertelendi!
Tom Holland, geçtiğimiz yıl bu filmin senaryosu ile ilgili olarak bugüne kadar gördüğü en iyi senaryolardan birisi olduğu yorumunu yapmıştı. Ayrıca filmin konusunun ve karakterlerinin oyun ile aynı doğrultuda olacağı da biliniyor. Bunların dışında ise bilinen pek bir şey yok. Hemen aşağıda da film için yayınlanmış 4 adet ipucu görüntüsünü içeren bir tweet yer alıyor:
A new year. A new adventure awaits. #UnchartedMovie pic.twitter.com/iHiKm6OWpy
— Uncharted (@unchartedmovie) January 1, 2021
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