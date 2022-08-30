JBL, akıllı şarj çantasına sahip ilk JBL Tour Pro 2 kablosuz kulaklığı duyurdu. Kasa, şarkı değiştirilmesine, zamanı ve pil seviyesini gösteren1,45″ LED dokunmatik ekrana sahip.

Markaya göre kutu, mesajları, uygulama bildirimlerini ve telefon kişiselleştirmesini kontrol etmek için bir akıllı telefon kullanılmasını gerektirmiyor. JBL Tour Pro 2, gürültü engelleme (ANC) performansını optimize ediyor. Diğer özellikelere bakacak olursak gerçek kablosuz bağlantının, sesli aramalarda kristal netliğinde sesi garanti ediyor.

Cihazda yine uzaysal ses, 40 saat müzik çalabilen pil (kulaklıkta 10 saat ve kutuda şarj 30 saat daha garanti ediyor), Bluetooth 5.3, LE Audio bulunuyor.

JBL Tour Pro 2, Ocak 2023’te Avrupa pazarında 249 Euro fiyatla piyasaya sürülecek.

İçindekiler Başka bir yenilik

Başka bir yenilik

Marka, kendini gerçek zamanlı ve otomatik olarak ortama göre ayarlayan hibrit uyarlanabilir bir ANC kulaklık olan JBL Tour One M2‘yi de duyurdu.

Ayrıca bkz: Oppo, Gelişmiş Müzik Deneyimi İçin Spotify ile İş Birliği Yapıyor!

Ürün ayrıca, müziğin duraklatılmasına olanak tanıyan ve kullanıcının başka bir kişiyle konuşması bittiğinde otomatik olarak devam edebilen yerleşik ses tanıma özelliğine sahiptir.

Kulaklıklı mikrofon seti 50 saate kadar çalma (ANC etkinken 30 saat), yalnızca 10 dakikalık şarjla 5 saatlik pil ömrünü garanti eden hızlı şarj ve daha fazlasına sahiptir.

JBL Tour One M2 de Ocak 2023’te şirketin Avrupa mağazasında piyasaya sürülecek. Fiyatı 300 Euro olacak.