OPPO, en yeni Android tabanlı işletim sistemi ColorOS 13‘ü resmi olarak dünya çapındaki kullanıcıların kullanımına sunmuştu. Şimdi şirket, Spotify kullanıcıları için bazı heyecan verici özellikler ekledi. OPPO, şirketin en yeni ColorOS 13’ünü kullanan OPPO akıllı telefonlarında tamamen yeni, basit ve özelleştirilebilir bir müzik deneyimi oluşturmak için popüler ses akışı platformu Spotify ile yeni bir işbirliği yaptığını duyurdu.

ColorOS 13’te Spotify ile Özelleştirilmiş Müzik Deneyimi

ColorOS 13, tam entegre bir Spotify uygulamasının yanı sıra birçok yeni akıllı özellik içeriyor. Dinleyiciler artık Spotify uygulaması üzerinde müzik, podcast ve sesli kitapları daha kolay ve rahat kontrol edilebilecek.

Kullanıcılar, tamamen yeni Smart Always-On-Display ile, cihazı açmadan müzik kontrol paneline çift tıklayarak hangi Spotify içeriğinin çaldığını göstermeyi sağlayacak.

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Ayrıca, kullanıcı arayüzündeki yeni Raf özelliği, Spotify içerik önerilerine sahip yerleşik bir Spotify Kartı yer alacak ve kullanıcıların Spotify uygulamasında en sevdikleri müziklere tek bir slaytla erişmelerini sağlayacak.

OPPO ayrıca ColorOS 13 saat uygulamasına bir Spotify widget’ı ve alarm entegrasyonu ekleyerek, kullanıcıların her sabah en sevdikleri Spotify parçaları, çalma listeleri ve podcast’lerle uyanmalarını sağlayacak.