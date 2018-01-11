Jaybird Freedom 2 Bluetooth Kulaklık İncelemesi

Logitech’in alt markası olan Jaybird, Freedom 2 modeli kablosuz kulaklığı ile Türkiye’de. Sporculara özel bu kablosuz kulaklık HWP test masasındaki yerini aldı.

Toplamda 8 saat batarya ömrü sunarak uzun bir kullanım vadeden Freedom 2, tamamen sporculara yönelik yapısı ile dikkat çekiyor. Ses kalitesi konusunda tatmin edici olan Jaybird Freedom 2, tamamen özelleştirilebilir ekolayzır ayarlarını farklı bir düşünce ile sosyal medya haline de getirerek paylaşabilmenizi sağlıyor.Yapacağınız spora özel müzik listesini de Spotify üzerinden sunabilen Freedom 2, sevdiğiniz tarza göre de çeşitli ekolayzır ayarları da sunabiliyor.

599 TL fiyatıyla oldukça rekabetçi konumda olan Jaybird Freedom 2 incelememiz ile karşınızdayız.

İyi seyirler..