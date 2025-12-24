Türkiye’de 2026 yılı için asgari ücretin 28.075 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, bu bütçeyle alınabilecek akıllı telefonlar yeniden gündeme geldi. “Asgari ücrete alınabilecek en iyi telefonlar” başlığı altında Eren’in hazırladığı bu listede, amiral gemisi iddiası taşımayan ancak günlük kullanımda dengeli bir deneyim sunan modeller yer alıyor. Değerlendirme yapılırken de donanım, ekran, batarya ve fiyat-performans dengesi temel alındığını da hatırlatalım.

Listede öne çıkan modellerden biri Xiaomi 14T. AMOLED 144 Hz ekranı, Dimensity 8300 işlemcisi ve IP68 sertifikasıyla teknik olarak güçlü bir paket sunuyor. Benzer şekilde POCO F7, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi ve yüksek kaliteli AMOLED ekranıyla performans tarafında iddialı. Daha uygun fiyatlı alternatif arayanlar için POCO F6, 1.5K çözünürlüklü ekranı ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle fiyat-performans çizgisinde konumlanıyor.

Samsung tarafında ise Galaxy S24 FE, Exynos 2400e işlemcisi, IP68 sertifikası ve 8K video desteğiyle dikkat çekiyor. Bir alt segmentte yer alan Galaxy A56, daha sınırlı bir işlemciye sahip olsa da AMOLED ekranı, alüminyum kasası ve 120 Hz yenileme hızıyla dengeli bir seçenek. Uzun süreli yazılım desteği arayan kullanıcılar için Samsung modelleri hâlâ rasyonel bir tercih olabiliyor.

Alternatif markalara bakıldığında HONOR 400 ve HONOR Magic8 Lite, yüksek batarya kapasiteleri ve hızlı şarj değerleriyle öne çıkıyor. Özellikle Magic8 Lite’ın 7500 mAh bataryası, yoğun kullanımda avantaj sağlıyor. Nothing Phone (3a) ise sade tasarımı, Glyph arayüzü ve stabil donanımıyla farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Tüm bu modeller, 2026 asgari ücretiyle alınabilecek, abartıdan uzak ama ihtiyaçlara cevap verebilen telefonlar olarak öne çıkıyor.

