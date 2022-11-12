Japonya, aralarında Kioxia, NEC, Sony ve Toyota’nın da bulunduğu çok sayıda Japon teknoloji şirketi tarafından kurulmakta olan yeni bir yarı iletken üreticisine 483 milyon Avro yatırım yapacak. Ülke on yılın sonuna kadar gelişmiş çipler üretebilmek istiyor.

Reuters haber ajansı ve Nikkei gazetesi, sekiz farklı teknoloji şirketinin gelişmiş çipler geliştirmek ve üretmek için ortaklaşa Rapidus şirketini kurduğunu yazdı. Katılımcılar arasında Kioxia, NEC, SoftBank, Sony ve Toyota yer alıyor. Yeni üretici mantık yarı iletkenlerine odaklanacak ve ‘sub-2nm’ süreçleri üzerinde çalışmayı planlıyor. Şirket bu on yılın sonunda bir üretim hattına başlamak ve yaklaşık 2030’dan itibaren diğer şirketler için çip üretmeye başlamak istiyor.

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Rapidus bunu başarmak için Japon hükümetinden 70 milyar yen alacak. Bu da 483 milyon avro anlamına gelmektedir. Reuters, aralarında Nippon Telegraph, Telephone Corp ve Kioxia’nın da bulunduğu bazı şirketlerin Rapidus’a daha fazla yatırım yapacağını yazıyor. Çip üreticisi Tokyo Electron’un eski başkanı Tetsuro Higashi, Rapidus’un başına geçecek.

Japon çip grubunun kurulması, kısmen ABD’nin Çin’e gelişmiş çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle çip sektöründe artan jeopolitik gerilimleri takip ediyor. Kısmen bu nedenle Japonya yarı iletken sektörünü güçlendirmek için adımlar atacaktır.

Japonya bu amaçla diğer ülkelerle işbirliği yapacaktır. Kısa bir süre önce Japonya ve ABD ortak bir yarı iletken Ar-Ge merkezinin kurulacağını duyurmuştu. Bu merkez bu yılın sonuna kadar kurulacak ve yerli ve yabancı şirketler ile üniversiteler arasındaki işbirliklerini kolaylaştıracak. Katılımcılar arasında IBM ve Belçikalı araştırma enstitüsü imec de yer alıyor. Nikkei, Rapidus’un bu araştırma merkeziyle birlikte seri üretim tesisleri kurmasının beklendiğini yazıyor. Japonya daha önce de TSMC, Kioxia ve Western Digital gibi üreticilere ülkede yeni çip fabrikaları kurmaları için sübvansiyon vermişti.