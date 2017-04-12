Japonlar Milli Voleybol Takımlarını Eğitmesi İçin Robot İşe Aldı

Robot denilince akla gelen ilk ülkelerden olan Japonya, ilginç bir robot işe alımı gerçekleştirdi. Milli voleybol takımlarını robotlarla eğitecekler.

Günlük hayata uygulanan robot teknolojisi haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son kullanım alanı oldukça farklı çünkü Japon milli voleybol takımını eğitmek için kullanılacak. Bir çift ele sahip robotlar atışlara elleriyle karşılık veriyor. 3 tane robotla yapılan antrenmanlarla, robotların daha hızlı ve daha iyi karar verebilmesiyle oyuncuları daha iyi eğitilmesi planlanıyor.

Hazırlanan özel platform sayesinde yanlara ve öne arkaya doğru hareket edebilen robotlar, takım koçunun da katkısıyla hamlelere karşı belirli farklı tekniklerle karşılık verebiliyor. Böylelikle oyuncuların tecrübeleri ve farklı oyun taktikleri geliştirmesi sağlanmış oluyor.

New Scientist’e göre Japonya milli kadın voleybolcuların antrenmanında kullanılan robotlar, saniyede 3,7 metrelik hızlı hareket kabiliyeti gösterdiler. Bununla birlikte robotlar şimdilik önceden belirlenmiş konumlara geçebiliyorlar. Robotlara hareket sensörü eklenerek karşı takımı daha iyi yorumlamasını sağlanacak. Böylece performansının artması bekleniyor.

Bu yeni kullanım alanı insanlara ait birçok alışkanlığı değiştirecektir. Ayrıca bu yenilik, benzer teknolojilerin üniversite eğitimi gibi alanlara da girmesini hızlandıracaktır.