Geçtiğimiz günlerde Türkiye ofisinde yerinde inceleme yapıldığı haberleriyle gündeme gelen e-ticaret platformu Temu ile ilgili Rekabet Kurumu tarafından kritik bir açıklama yapıldı. Kurum, yürütülen sürecin niteliği hakkında bilgi vererek kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermeyi amaçladı. Peki, Rekabet Kurumu tarafından yapılan bu inceleme tam olarak ne anlama geliyor?

Rekabet Kurumu: Bu bir soruşturma değil

Rekabet Kurumu, yaptığı yazılı açıklamada, Temu hakkında yürütülen sürecin standart denetim prosedürleri kapsamında olduğunu belirtti. Açıklamada, bu durumun doğrudan bir soruşturma başlatıldığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altı çizildi. Sürecin hassasiyetine dikkat çeken yetkililer, incelemenin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak amacıyla şimdilik daha fazla detay verilemeyeceğini ifade etti.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır”

Bu açıklama, kurumun şu anda sadece ön bilgi toplama aşamasında olduğunu gösteriyor. Bir şirkete yönelik yerinde inceleme, rekabeti ihlal eden bir durum olup olmadığını anlamak için yapılan ilk adımlardan biridir. Eğer bu incelemeler sonucunda rekabeti kısıtlayıcı bir delile ulaşılırsa, süreç resmi bir soruşturmaya dönüşebilir.

Temu Türkiye ofisinde neler yaşanmıştı?

Olay, ilk olarak uluslararası haber ajansı Reuters tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Habere göre, rekabet otoriteleri Çarşamba sabahı erken saatlerde Temu Türkiye ofisinde bir inceleme başlatmıştı. Bu inceleme sırasında şirkete ait bilgisayarlar ve bazı dijital materyallere el konulduğu bilgisi paylaşılmıştı. Şirket ise yaptığı ilk açıklamada, Türk makamlarıyla tam bir iş birliği içinde olduklarını belirtmişti.

Çinli e-ticaret devi Temu, Türkiye pazarına oldukça iddialı bir giriş yapmıştı. Agresif fiyatlandırma politikası ve yoğun reklam kampanyalarıyla kısa sürede adını duyuran platform, yerleşik rakipler için ciddi bir tehdit olarak görülüyordu. Şirketin bu hızlı büyümesi, doğal olarak düzenleyici kurumların da dikkatini çekmişti. Benzer bir durum, Avrupa’da da yaşanmış ve Temu, haksız devlet sübvansiyonları aldığı iddialarıyla mercek altına alınmıştı.

