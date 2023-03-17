NASA’nın uzay teleskobu James Webb’ten yeni yeni görüntüler geldi. Paylaşılan son görüntü, süpernovaya girerken, yani patlayıp yok olmaya hazırlanan bir yıldızı gözler önüne seriyor. Son derece güçlü ve parlak bir patlamayla süpernova olmak üzere olan yıldız, Dünya’dan 15.000 ışık yılı uzaklıkta, Yay takımyıldızında yer alıyor.

Webb’in evrenin ilk fotoğraflarını çekmeye başladığı Haziran 2022’de kaydedilen, Güneş’in 30 katı kütleye sahip WR-124’ün görüntüleri, yıldızın dış katmanlarının ayrılma sürecinde olduğunu gösteriyor ki bu da bu tür yıldızların karakteristik özelliği olan gaz ve toz halelerinin ortaya çıkmasına neden olan bir olgudur.

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NASA yetkililerinin görüntülerle ilgili açıklamalarına göre, büyük kütleli yıldızlar yaşam döngülerinden geçmelerine rağmen, sadece “bazıları süpernovaya dönüşmeden önce kısa bir Wolf-Rayet evresinden geçiyor”. Bu da bu kayıtları gökbilimciler, özellikle de kozmik toz üzerinde çalışanlar için son derece önemli kılıyor.

İçindekiler Toz ve evrenin işleyişi

Toz ve evrenin işleyişi

NASA’ya göre, WR-124 “şimdiye kadar 10 Güneşlik malzeme döktü”. Bunun nedeni yıldızın nükleer yakıtı bittikçe gaz püskürtmeye başlaması ve bu gazın sürüklenerek soğumasıdır. Sonuç olarak, oluşan kozmik toz, James Webb teleskobunun uzmanlık alanı olan bir dalga boyu olan kızılötesi ışıkta parlak hale gelir.

ABD uzay ajansının açıklamasına göre bu materyalin incelenmesi çok önemli çünkü “toz evrenin işleyişinin ayrılmaz bir parçası: yıldızların oluşumuna yataklık ediyor, gezegenlerin oluşumuna yardımcı olmak için bir araya geliyor ve Dünya’daki yaşamın yapı taşları da dahil olmak üzere moleküllerin oluşması ve bir araya gelmesi için bir platform görevi görüyor”.

Dolayısıyla WR-124’ün çevresi gibi ortamlardaki toz üretimine ışık tutarak, daha önce teorik olan bu sorular gerçek verilerle incelenebilir.