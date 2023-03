Huawei, 23 Mart 2023 tarihinde gelecek ürün lansman etkinliği sırasında Huawei Watch Ultimate modelini tanıtacağını açıkladı. Amiral gemisi Huawei Watch Ultimate, yeni bir Huawei akıllı saat serisi olacak ve Huawei markası için bir başka dönüm noktası olacak. Ürün lansman etkinliğinde Huawei P60 serisi akıllı telefonların da tanıtımı görülecek.

Watch Ultimate gerçekten de çığır açan bir amiral gemisi akıllı saat. Huawei’nin saatte Piercing up to the Sky‘ın çığır açan uygulamasını sağlayan teknik zorlukların üstesinden gelmesinden sonra geliyor. Bu uygulama, akıllı saat aracılığıyla birinci sınıf bağlantıya izin verecek.

Huawei Terminal BG’nin COO’su He Gang‘e göre; yeni amiral gemisi akıllı giyilebilir cihazların halka iletişiminde yeni bir bölüm açacak. İster bir dağ gezisinde ister denizde profesyonel bir deneyim sunacak önemli yükseltmelerle birlikte gelecek.

Watch Ultimate, tamamen işlevsel bir çerçeve ölçeğine sahip sağlam bir şekil tasarımına sahip. Akıllı saat, Şimdi Başla sloganı ve uydu iletişimini desteklemek için uydu noktalarının ortaya çıkmasıyla tanıtılıyor. Akıllı saatin sağlam görünümüyle devam etmek için daha uzun bir pil ömrüne sahip olması da muhtemel görünüyor.

Huawei WATCH Ultimate’ın hala bilinmeyen birçok detayı var. Akıllı saatin fiyatlandırma ve satışa sunulacağı bilgileri şu anda net değil. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen bu akıllı saat direkt olarak Apple Watch Ultra’nın karşısına konumlandırılacak.