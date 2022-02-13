Intel Özel Blockchain Çipleri Üretecek!

Intel, blok zincir teknolojisine yatırım yapıyor ve tam da bunun için tasarlanmış özel bir bilgi işlem çipini piyasaya sürecek. Çipin kullanımı muhtemelen Bitcoin madenciliğini mümkün olduğunca verimli bir şekilde içerecektir. Intel, web sitesinde, blockchain teknolojilerinin geliştirilmesine yeni, enerji verimli yollarla katılmayı planladığını vurgulayan bir bildiri yayınladı. Bunu yapmak için Intel, Hızlandırılmış Bilgi İşlem Sistemleri ve Grafik birimi içinde yeni bir Özel Hesaplama Grubu oluşturdu.

Açıklama, birimin başkan yardımcısı ve genel müdürü Raja M. Koduri’den geliyor. Koduri, Blockchain ile ilgili görevleri yerine getirebilecek yeni silikon oluşturmak da dahil olmak üzere grubun planlarını detaylandırıyor. Önceki söylentiler, Intel‘in böyle bir çipi piyasaya sürmeyi planladığına işaret etmişti. “Bonanza Madeni: Ultra Düşük Voltajlı Enerji Verimli Bitcoin Madenciliği ASIC” olarak adlandırılan çip, Uluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı (ISCCC) sırasında sunulacak. Konferans 20-28 Şubat 2022’de gerçekleştirilecek, bu nedenle Intel‘in planları hakkında hâlâ daha fazla şey duyabiliriz.

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Kripto para madenciliği, Koduri’nin şimdi bir “Blockchain hızlandırıcısı” olarak adlandırdığı bu süper bilgi işlem çipinin amaçlanan kullanımlarından biri olsa da, Intel‘in bir bütün olarak teknolojiye yatırım yaptığı ve bunun için büyük planları olduğu görülüyor. Bu uzun zaman oldu: Intel‘den benzer planları ilk kez 2018’de duyduk. 2022’de piyasaya sürülecek olan sözde blockchain hızlandırıcı, yeni karma teknikleri ve ultra düşük voltaj devrelerini içerecek. Koduri, bunun mevcut madencilik çözümlerinden (genellikle grafik kartlarını içeren) watt başına bin kata kadar daha iyi performansla sonuçlanacağını vaat ediyor.

Intel kripto madenciliğini daha enerji verimli hale getirmek istiyor

Blockchain, esasen belirli bir ağda gerçekleşen kripto para birimiyle ilgili tüm işlemler hakkında bilgi içeren halka açık defterlerdir. Merkezi değildirler, yani işlemler merkezi bir otorite olmadan gerçekleşir ve binlerce bilgisayardan oluşan bir ağ tarafından eşler arası bazda onaylanır. Bu işlemler muazzam bilgi işlem gücü gerektirdiğinden, çok fazla enerji tüketen sayısız PC’ye yayılmıştır. Bitcoin veya Ethereum madenciliğinin çevresel etkisi hakkında bu kadar konuşulmasının bir nedeni var, bu makinelerin ihtiyaç duyduğu güç şaka değil.

Kripto piyasası son zamanlarda zor bir dönemden geçse de, blockchain teknolojisinin bir bütün olarak gelişmeye devam ettiğini inkar etmek zor. Koduri, yaptığı açıklamada, Blockchain faydalarını vurgulayarak bunu kabul ediyor: “Blockchain, herkesin yarattığı dijital içerik ve hizmetlerin çoğuna sahip olmasını sağlama potansiyeline sahip bir teknolojidir. Hatta bazıları buna bilgi işlemde bir bükülme noktası diyor ve temelde bozuyor. Metaverse ve Web 3.0 çağını başlatırken dijital varlıklarımızı depolama, işleme ve işlem yapma şeklimiz.”

Bu, sözde Intel‘in yeni çipinin devreye girdiği yerdir. Intel, Argo Blockchain, BLOCK ve GRIID Infrastructure dahil olmak üzere ilk müşterilerini zaten buldu. Intel‘in çipi gerçekten daha düşük bir enerji maliyetiyle süper bilgi işlem gücüne sahip olacaksa, kripto madenciliğinin ve bir bütün olarak gezegenin geleceği için iyi bir şey veya en azından doğru yönde küçük bir adım olabilir.