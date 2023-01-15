James Webb Uzay Teleskobu, güneşimizden başka bir yıldızın yörüngesinde dönen ilk gezegeni keşfetti. Söz konusu gezegen 41 ışık yılı uzaklıkta, güney gök kutbunda, Octant takımyıldızında yer alıyor. ABD Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan araştırma ekibi, gezegenin çapının yüzde 99 oranında Dünyamızınkine benzediğini söylüyor. Araştırmacılar James Webb’in böylesine küçük, kayalık bir gezegeni keşfedebilmiş olmasının da etkileyici olduğunu belirtiyorlar.

Ekip, Transiting Exoplanet Survey Satellite’dan gelen verilere dayanarak potansiyel ötegezegen adaylarını inceledikten sonra James Webb teleskobunu yerleştirmeye başladı. Bu uydudan gelen verilere dayanarak, LHS 475 b’nin zaten var olması bekleniyordu, ancak James Webb verileriyle ancak kesin olarak belirlendi. Bu, teleskoptaki dört bilimsel araçtan birini oluşturan gelişmiş bir spektrograf olan Yakın-Kızılötesi Spektrograf veya NIRSpec ile yapıldı.

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LHS 475 b’nin varlığı, bir yıldızdan gelen ışıkta, yörüngesindeki bir gezegenin yıldızın yanından geçerken az miktarda ışığı engellemesinden kaynaklanabilecek küçük değişimleri arayan iyi bilinen geçiş yöntemiyle tespit edildi.

Gezegen Dünya’dan birkaç yüz derece daha sıcak. LHS 475 b yıldızının yörüngesinde sadece iki günde dönüyor ve yıldızına çok yakın, ancak yıldız güneşimizin sıcaklığının yarısından daha azına ulaşan bir kırmızı cüce, bu da araştırmacıları bir atmosferin varlığının hemen göz ardı edilmediğine inanmaya yönlendiriyor. Sonunda bulutlar tespit edilirse, gezegenin Venüs’e benzediği sonucuna varılabilir.

Araştırma ekibi henüz neyin mevcut olup neyin olmadığını söyleyemiyor. Örneğin, Satürn’ün uydusu Titan’da olduğu gibi çoğunlukla metan içeren kalın bir atmosfer olmayabilir. LHS 475 b’nin atmosferi olmayabilir, ancak araştırmacılar sadece karbondioksit içeren bir atmosfer gibi bazı atmosferik bileşimlerin henüz göz ardı edilmediğini kabul ediyorlar. Böyle bir bileşim çok kompakttır ve tespit edilmesini zorlaştırır. Önümüzdeki yaz ek spektrumlar almak için daha fazla gözlem yapılacaktır.