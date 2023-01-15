NASA, 100 ışık yılı uzaklıktaki bir sistemde yer alan ve yaşamı destekleme potansiyeline sahip Dünya büyüklüğünde yeni bir ötegezegen buldu. TOI 700-e olarak adlandırılan muhtemel kayalık dünya, gezegen tarihinin bir noktasında sıvı yüzey suyunun mevcut olabileceği yaşanabilir bölge olarak adlandırılan bölgede bir yıldızın yörüngesinde dönmektedir.

Keşif, Güneş Sistemimiz dışındaki gezegenleri aramak üzere tasarlanmış bir uzay teleskobu olan Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) verileri aracılığıyla yapıldı. Haber geçtiğimiz günlerde Amerikan Astronomi Derneği toplantısında sunuldu ve The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi.

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TOI 700 gezegen sistemi

2020 yılında Dorado takımyıldızında keşfedilen TOI 700 sistemi, şu anda bilinen 4 ötegezegene ev sahipliği yapan cüce küçük ve soğuk bir yıldız tarafından oluşturulmuştur. TOI 700 ve Dünya’nın yaklaşık yüzde 95’i büyüklüğünde ve her 28 günde bir yıldızının etrafında bir tam tur atar.

“İkiz kardeşi” TOI 700 d, yaşama elverişli olduğu düşünülen bölgede 37 günlük bir yörüngede bulunuyor. Buna karşılık, TOI 700 b gezegenimizin y90’ı büyüklüğünde ve yörünge dönemini tamamlaması 10 gün sürüyor. TOI 700 c ise Dünya’dan 2,5 kat daha büyüktür ve yörüngesini her 16 günde bir tamamlar.

TESS görevi

TESS uydusu 2018 yılında SpaceX’in Falcon 9 roketiyle, yaşam formlarını destekleyebilecek olanlar da dahil olmak üzere uzak dünyaları keşfetmek amacıyla fırlatıldı. Teleskobun uzayın geniş alanlarına yayılmış 200.000 parlak yıldızı izlemesi bekleniyor.

TOI 700’ün keşfi, görevin başlangıcından bu yana yapılan ek gözlemler sayesinde gerçekleşmiştir. Bu bilgiler, yeni dünyaların varlığına ışık tutmanın yanı sıra, gökbilimcilerin kendi Güneş Sistemimizin kökenlerini ve evrimini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.