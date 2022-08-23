James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Jüpiter‘in muhteşem yeni görüntülerini ortaya çıkardı. Gözlemler, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeninde bulunan ve yörüngesinde gizemli sisler, auroralar, halkalar ve daha az bilinen aylar gösteren güçlü dinamikler hakkında daha fazla ayrıntı sağlıyor.

Kayıtlar, cihazdaki bir kamera olan NIRCam tarafından yakalanan verilerin bileşiminden yapılmıştır. Daha kırmızımsı tonlarda, kuzey ve güney kutuplarının üzerinde, yüksek rakımlara uzanan auroraları görselleştirmek mümkün.

Jüpiter’in ünlü kasırgası olan Büyük Kırmızı Nokta, ekvator bölgesinin çoğu gibi, çok fazla güneş ışığını yansıttığı için beyaz görünür. Kuzey ve güneydeki daha koyu şeritler, gaz devinin atmosferinde bu alanlarda daha az bulut örtüsüne işaret ediyor.

Ayrıca bkz: YouTube, Tesla’nın Videolarını Kaldırdı!

Jüpiter’in ayrıntılı görünümüne ek olarak, farklı filtrelerin uygulanması, gezegenin çevresinin bir görüntüsünü verdi. Uzayın bu bölümünde, yörüngelerinde halkaları ve daha az bilinen iki doğal uyduyu görmek mümkündür: Amalthea ve Adrastea. En ünlü uyduları Io, Europa, Ganymede ve Callisto olmasına rağmen, 75’ten fazla uydu Jüpiter’in yörüngesindedir.

James Webb Uzay Teleskobu tarafından sağlanan bilgilerin ham verileri temsil ettiğini belirtmekte fayda var. Bu dosyaların birçoğu NASA gibi resmi kurumlar tarafından analiz edilip görüntüye dönüştürülür, ancak serbest çalışan bilim adamları da kendi kompozisyonlarını yapabilirler.

Bu durumda, Jüpiter’in tasvir edilen görüntüleri, teleskop verileriyle hobi olarak çalıştığı bilinen amatör bir astronomi meraklısı olan Judy Schmidt tarafından yapılmıştır.

Kaynak: NASA/Alise Fisher