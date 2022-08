YouTube, teknolojinin yaya çarpışmalarını önlemedeki etkinliğini doğrulamak için çocukların kullanıldığı Tesla’nın Sürüş (FSD) sisteminin bir test videosunu sildi.

Twitter’da paylaşılan içerikte Park, Model 3’ü Amerika Birleşik Devletleri’nde San Francisco’da bir yolda çocuklardan birine doğru sürüyor. Amaç, Tesla’nın kendi kendine sürüş sisteminin çocuğu tanıma ve aracı frenleme yeteneğini kontrol etmekti. Test sorunsuz gerçekleşti.

Geliştirici, Elon Musk’ın otomatik pilot yazılımına tamamen güvendiğini iddia etti. Silinmeden önce 60.000’den fazla izlenen kayıttaki adam, “Çocuklarımı algılayacağından çok eminim ve her an fren yapabilmek için direksiyon simidinin kontrolü bende” dedi.

Thanks to @MinimalDuck and @_tadpark for your help on this! @elonmusk @RealDanODowd https://t.co/A1Pq1LkDyQ pic.twitter.com/bR19cVkWcL

Does Tesla Full Self-Driving Beta really run over kids?

YouTube, CNBC’ye, videonun hizmetin kullanım politikalarını ihlal ederek zararlı ve tehlikeli içerik olarak sınıflandırıldığını söyledi. Büyük teknoloji, “Özellikle, küçükleri tehlikeli gösteriler, meydan okumalar veya şakalar dahil olmak üzere yaralanmalara yol açabilecek zararlı durumlarda gösteren veya teşvik eden içeriğe izin vermiyoruz” dedi.

Aynı zamanda Volt Equity’nin CEO’su olan Park tarafından yayınlanan video, görünüşe göre bilgisayar uzmanı Dan O’Dowd tarafından yöneltilen eleştirilere bir yanıttı. Birkaç gün önce, yönettiği proje, otonom sistemi etkinleştirilmiş bir arabanın bir çocuk büyüklüğünde bir oyuncak bebeğin üzerinden geçtiği bir test yayınladı.

Our new safety test of @ElonMusk’s Full Self-Driving Teslas discovered that they will indiscriminately mow down children.

Today @RealDawnProject launches a nationwide TV ad campaign demanding @NHTSAgov ban Full Self-Driving until @ElonMusk proves it won’t mow down children. pic.twitter.com/i5Jtb38GjH

— Dan O'Dowd (@RealDanODowd) August 9, 2022