Uzay ajansı ESA, James Webb teleskobunun bir ötegezegenin atmosferinin kimyasal profilini yakaladığını bildirdi. Bu çalışmada, böyle bir dış gezegende aktif bir kimyasal reaksiyonun işaretleri ilk kez tespit edildi.

Gökbilimciler bu keşfi Dünya’dan yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegen olan WASP-39b’nin atmosferinde yaptılar. James Webb teleskobu bu gezegenin atmosferik bileşenlerinin bir profilini çıkardı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit etti. Bu, kimyasal reaksiyonlarla üretilen bir moleküldür. Böyle bir reaksiyon, gezegenin yakınındaki yıldızdan gelen ışık tarafından tetiklenir. Nature dergisinin haberine göre, WASP-39b yıldızının yörüngesinde sadece dört Dünya gününde dönüyor ve 900 derecelik bir yüzey sıcaklığına sahip.

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Kimyasal reaksiyonların dış gezegenin atmosferinde gerçekleştiğinden zaten şüpheleniliyordu, ancak bu, dış gezegenlerde fotokimyaya dair ilk kez somut bir kanıttır. ESA’ya göre, bulgular dış gezegen atmosferleri hakkındaki bilgilerimizi artırmak için kullanılabilir. Veriler ayrıca gezegenlerdeki yaşanabilirlik işaretlerini yorumlamak için gereken teknolojik bilgiye de potansiyel olarak katkıda bulunabilir.

Bilim insanları bu keşfi James Webb’in üç ölçüm aletini kullanarak yapabildiler. Teleskop, yıldızdan gelen ışığı WASP-39b’nin atmosferinden süzülürken gözlemleyebildi. Bunu kullanarak 300’den fazla gökbilimciden oluşan bir ekip, daha önce bahsedilen sülfür dioksite ek olarak su, karbon monoksit, sodyum ve potasyum bulmayı başardı. Daha önce karbondioksit bulunmuştu.

James Webb, yıllar süren gecikmenin ardından geçen yıl Noel günü Fransız Guyanası’ndan fırlatıldı. Teleskop o zamandan beri L2 noktası etrafındaki son yörüngesine ulaştı. Temmuz ayında NASA uzay teleskobunun ilk görüntülerini yayınladı. Teleskop yakın zamanda Yaratılış Sütunları’nı ve Tarantula bulutsusunun yeni görüntülerini de yakaladı. Tweakers bu yılın başlarında James Webb hakkında bir arka plan hikayesi yayınladı.