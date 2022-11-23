Bilgisayar ve yazıcı üreticisi HP, önümüzdeki üç yıl içinde 61,000 çalışanı olan küresel işgücünün %10’u kadarını azaltmaya hazırlanıyor. Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre, şirketin karını etkilediği bildirilen kişisel bilgisayarlara (PC) olan talebin azalmasının bir sonucu olarak bunu yapacaklar.

İcra Kurulu Başkanı Enrique Lores’e göre şirketin kazanç raporu, mali yılda bilgisayar satışlarında %10’luk bir düşüş bekliyor. “Zorlu bir pazar ortamı bekliyoruz” dedi.

Başlangıçta, HP’nin yaşadığı PC’lere yönelik talep düşüşü sadece alt uç tüketici ürünlerinde başlamıştı. Ancak Lores’e göre, şirketler işgücünü azaltmaya ve teknoloji yatırımlarını kısmaya başladığından beri talep daha da kötüleşti.

Teknolojik araştırma ve danışmanlık firması Gartner’a göre, 2022’nin üçüncü çeyreğinde dünya çapındaki PC sevkiyatları 68 milyon adede ulaşarak 2021’in üçüncü çeyreğine göre %19,5’lik bir düşüş gösterdi. Bu, şirketin 1990’ların ortalarında PC pazarını izlemeye başlamasından bu yana pazardaki en sert düşüş ve yıldan yıla düşüşün art arda dördüncü çeyreği. 2021’in üçüncü çeyreğinde HP 17.622 cihaz sevk etti. Ancak 2022’nin aynı döneminde bu sayı 12.706’ya geriledi.

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COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak insanların evden çalışmak veya okula gitmek için bilgisayar satın almasıyla PC sevkiyatları 2021’de %55 arttı. Ancak bu durum 2022’nin ilk çeyreğinde keskin bir düşüş göstererek PC satışlarındaki pandemi patlamasının sona erdiğinin sinyalini verdi.

HP, yaklaşık %60’ı 2023 mali yılında olmak üzere, yeniden yapılandırma masrafları için yaklaşık 1 milyar dolar harcayacak. Şirket, 2025 mali yılının sonuna kadar yılda 1,4 milyar dolar kadar tasarruf etmeyi hedefliyor.

PC pazarı gerilemeye devam ettikçe, HP abonelik hizmetleri gibi yeni iş kollarına yatırım yapmaya çalışacak. Lores, şirketin yazıcı kağıdı gibi diğer ürünlere yönelik planları da araştıracağını söyledi.

Kaynak: Bloomberg (paywall)