Jaguar I-Pace: Hızlı şarj destekli SUV

Beklenen an geldi ve ne zamandan beri üzerinde konuşulan tamamen elektrikli Jaguar I-PACE SUV resmileşti. Tek şarjla 400 km yol gidebilen ve 0-100 km/saat hızlanması beş saniyeden düşük olan SUV’nin asıl ilgi çekici olan yanı yeni nesil hızlı şarj sistemiyle sadece 40 dakikada yüzde 80 oranında şarj olabilmesi. Aceleniz varsa sadece 15 dakika şarj ederek 100 km yol gidebilirsiniz. Aracın görüntüsüne bakınca firmanın Tesla’ya verdiği en sağlam cevap denebilir. Sadec tamamen elektrikli olmakla kalmıyor, aynı zamanda kablosuz güncellemelerle sürekli daha iyi hale gelebiliyor.

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Jaguar I-Pace aynı zamanda akıllı bir SUV

Gelişmiş yazılıma sahip olacak araç, mobil uygulama üzeri nden kontrol edilebilecek. Şarj durumu gibi bilgiler kolayca uzaktan takip edilebilecek. Kabin içinde bilgi sunan dokunmatik ekran ve aynı zamanda ek olarak fiziksel kontrol butonları yer alıyor. Görüntü ve boyutlarıyla kompakt SUV sınıfına daha yakın olan aracın iç kısmı özel olarak tasarlanarak olası en geniş bagaj alanı

sağlanmış. 530 litrelik iç kısma beş kişi rahatça sığabiliyor.

Tabana yerleştirilmiş olan bataryalar sayesinde a ğırlık dağılımı eşit oranda ön ve arka kısma veriliyor. 90 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalar hem ön hem de arka motorlara güç veriyor, yani kısacası dört çeker bir araç ve elbette sıfır karbon salınımı ile çevre dostu. Elde edilen toplam tork 700 NM ve güç 394 beygir. Başlangıç fiyatı 80 bin dolar ve beklenenden daha kısa sürede, bu yılın ikinci yarısında satışa sunuluyor olacak.