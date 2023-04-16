Twitter‘a rakip olarak gelen Bluesky sosyal ağı artık Android cihazlarda da kullanılabiliyor. Başlangıçta yalnızca iOS’ta kullanıma sunulan çözüm, artık web üzerinden Google’ın sistemine sahip cihazlarda da çalışıyor.

Yerel uygulama henüz yayınlanmamış olsa da Bluesky Google Chrome, Firefox ve Opera gibi uygulamalarda çalışan tarayıcı sürümü aracılığıyla Android telefonlarda açılıp çalıştırılabiliyor. Deneyim hala oldukça sınırlı, ancak Apple ekosistemi dışındaki kullanıcıların platforma girmesine şimdiden izin veriyor.

Bununla birlikte, bir Bluesky hesabı oluşturmak için hala bir davetiyeye sahip olmanız gerektiğini unutmamak önemlidir. Bunu akılda tutarak, kullanıcının Android web sürümündeki platforma erişmek için bir davetiye alması gerekir.

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Bluesky, Android’deki tarayıcılar aracılığıyla kullanılabilmesinin yanı sıra bilgisayarlarda da kullanılabilir. Her iki durumda da kullanıcının web üzerinden kullanmak için staging.bsky.app adresine gitmesi yeterlidir.

Bluesky Android’de uygulama olmadan nasıl kullanılır?

Mobil cihazınızdaki tarayıcıyı açın (Chrome, Safari, Firefox vb. gibi);

Tarayıcının adres çubuğuna “staging.bsky.app” yazın ve Bluesky web sitesine erişmek için “Enter” tuşuna basın veya bir önceki bağlantıdan girin.

Bluesky ana sayfasında, giriş yapmak veya yeni bir hesap oluşturmak için seçenekler göreceksiniz. Yeni bir profil oluşturmak için “Hesap Oluştur “a tıklayın ve oturum açmak için bir sosyal ağ daveti kullanın – tavsiyemiz Twitter veya Reddit gibi ağlardaki diğer kullanıcılara sormanız veya resmi bir davet beklemenizdir.

Zaten bir hesabınız varsa, giriş düğmesine tıklayın ve tarayıcı aracılığıyla Android’deki mobil sürüme erişmek için kimlik bilgilerinizi girin.

Bluesky, Twitter’a benzer bir kullanıcı deneyimi getiriyor. Sosyal ağın amacı, Mastodon gibi çözümlere yaklaşarak daha açık ve algoritmasız bir deneyim sunuyor. Şu anda uygulama hala geliştirme aşamasında, daha geniş bir sürüm alması bekleniyor.