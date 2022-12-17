Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey Salı günü bir blog yazısında şifreli mesajlaşma uygulaması Signal’e yılda 1 milyon dolar hibe vereceğini söyledi.

Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey Salı günü yayınladığı bir blog yazısında, “açık internet gelişimini” desteklemek için yapmayı planladığı bir dizi hibenin ilki olan şifreli mesajlaşma uygulaması Signal’e yılda 1 milyon dolar hibe vereceğini söyledi.

Dorsey, Twitter’a ait bir haber bülteni hizmeti olan Revue’daki bir yazısında sosyal medyanın “tek bir şirket ya da şirketler grubu tarafından sahiplenilmemesi” ve “şirket ve hükümet etkisine karşı dirençli” olması gerektiğini yazdı.

Jack Dorsey, yeni platform kuruyor

Öte yandan Dorsey, yeni merkeziyetsiz sosyal medya platformu Bluesky’ın beta testlerinin yakında başlayacağını açıklamıştı.

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2006 yılında Twitter’ı kuran Jack Dorsey, 2019 yılında Twitter’a kardeş şirket olarak kurduğu Skyblue şirketini sosyal medya platformuna dönüştüreceğini duyurmuştu.

Block zinciri benzeri bir yapıda oluşturulacak Bluesky’ın, şirketler ve hükümetler tarafından kısıtlanmayacak bir şekilde oluşturulması amaçlanıyor.