Gazetecileri engellemenin yanı sıra Twitter, bazı kullanıcıların Elon Musk’ın sosyal ağına ana alternatif olarak gördüğü Mastodon’un ana sunucularının çoğuna bağlantıları da engellemeye başladı. Üstelik Twitter sadece Mastodon bağlantısını engellemekle kalmadı, aynı zamanda hizmetin hesabını da platformundan kaldırdı.

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Twitter’da Mastodon’a bir bağlantı bırakmaya çalışırken, bir hata mesajı beliriyor. Mesajda “Bu bağlantı Twitter veya ortaklarımız tarafından potansiyel olarak zararlı olarak tanımlandığı için bu isteği tamamlayamıyoruz.” The Verge’ün haberine göre, Twitter şu anda orijinal mastodon.social sunucusuna ve 10’dan fazla diğer alan adına bağlantıları engelliyor.

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Mastodon yasağı, Twitter CEO’su Elon Musk’ın özel jetinin uçuşlarını takip eden ElonJet hesabını çevreleyen son olayları takip ediyor. Çarşamba günü Twitter hesabı askıya aldı ve kısa bir süre sonra da sahibi Jack Sweeney’i yasakladı. Twitter ayrıca insanların başka bir kişinin konumunu canlı olarak paylaşmasını engelleyen yeni bir politika da uygulamaya koydu.

Görünüşe göre Mastodon’un yasaklanması, hesabının ElonJet’in platformundaki sayfasına bir bağlantı tweetlemesinin ardından geldi.