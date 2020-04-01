Hızla ilerleyen Covid-19 salgını dolayısı ile bütün dünyanın sosyal izolasyon sürecinde olduğu şu günlerde birçoğumuz ailesini, yakınlarını, arkadaşlarını özlüyor. Genelde özlemimizi Whatsapp üzerinden yazışarak gidermeye çalışsak da, etkileşimi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için birçok uygulama mevcut. Evet biliyoruz birçoğunuzun aklına Whatsapp üzerinden karşılıklı görüntülü konuşma geliyordur; fakat bizim bahsetmek istediğimiz konu, çoklu görüntülü konuşma uygulamaları.

İlginizi çekebilir: Sony Pictures filmleri önümüzdeki yıla kadar ertelendi

Android ve masaüstü için 4 görüntülü konuşma uygulaması

Video konferans uygulamaları, Covid-19 salgını öncesinde ağırlıklı olarak iş dünyasında kullanılıyor olmasına rağmen; yükselişe geçen salgın ve insanların dünyanın her yerinde eve kapanmaya başlamasıyla beraber, iş dünyası haricinde, sosyalleşmek amacıyla da giderek yaygınlaşıyor. Siz de sevdiklerinizle çoklu video görüşmeleri yapmak isterseniz diye sizlere bu amaç için uygun olan 4 adet uygulamadan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım:

Muhtemelen mobil cihazlar için en pratik ve kolay kullanımlı uygulama “Google Duo”. Google Duo üzerinden maksimum 8 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Ayrıca Google Duo, Android, iOS, ve PC olmak üzere birçok platformda kullanıma uygun. PC’de kullanmak için ise web tarayıcısı üzerinden uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz.

Google Duo, kolay kullanımına rağmen birçok ekstra özellikten yoksun. Fakat beklentileriniz, kolayca görüşmemi başlatayım ve fazla bir şeyler kurcalamadan herkes kolayca görüşmeye dahil olabilsin şeklinde ise Google Duo sizi memnun edecektir. Ayrıca bu kullanım kolaylığı orta yaş üstündeki aile bireylerinin de Google Duo’yu rahatlıkla kullanmasını sağlayacaktır.

Hangouts ise Android üzerinden video konferans yapabilmek için biçilmiş kaftan. Aynı anda 10 kişiye varan görüşmeyi destekleyebilen ve 720p HD görüşme desteği sunabilen Hangouts, Windows, Mac, iOS, ve Linux işletim sistemlerinde de kullanılabiliyor.

Bir dönem oldukça popüler olan Skype, şöhretinden bir miktar kayıp yaşamış olsa da hala görüntülü konuşma uygulamaları arasında başı çekiyor. Skype’ın kötü tarafı ise çoklu video görüşmeleri için masaüstü kullanmak zorunda olmanız.

FreeConference ise adından da anlaşılabileceği gibi, bedava çoklu video görüşmeleri yapabilmenizi sağlıyor. Fakat FreeConference diğer 3 uygulamanın aksine daha çok iş dünyasını hedef alıyor. Uygulama Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabiliyor ve masaüstü kullanımlarında 400’e kadar katılımcıyı destekleyebiliyor.

Sizin tercihiniz hangi uygulama? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!