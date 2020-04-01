Uygulama
İzolasyon günlerinde sosyalleşmek için 4 görüntülü konuşma uygulaması
Hızla ilerleyen Covid-19 salgını dolayısı ile bütün dünyanın sosyal izolasyon sürecinde olduğu şu günlerde birçoğumuz ailesini, yakınlarını, arkadaşlarını özlüyor. Genelde özlemimizi Whatsapp üzerinden yazışarak gidermeye çalışsak da, etkileşimi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için birçok uygulama mevcut. Evet biliyoruz birçoğunuzun aklına Whatsapp üzerinden karşılıklı görüntülü konuşma geliyordur; fakat bizim bahsetmek istediğimiz konu, çoklu görüntülü konuşma uygulamaları.
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Android ve masaüstü için 4 görüntülü konuşma uygulaması
Video konferans uygulamaları, Covid-19 salgını öncesinde ağırlıklı olarak iş dünyasında kullanılıyor olmasına rağmen; yükselişe geçen salgın ve insanların dünyanın her yerinde eve kapanmaya başlamasıyla beraber, iş dünyası haricinde, sosyalleşmek amacıyla da giderek yaygınlaşıyor. Siz de sevdiklerinizle çoklu video görüşmeleri yapmak isterseniz diye sizlere bu amaç için uygun olan 4 adet uygulamadan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım:
Google Duo
Muhtemelen mobil cihazlar için en pratik ve kolay kullanımlı uygulama “Google Duo”. Google Duo üzerinden maksimum 8 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Ayrıca Google Duo, Android, iOS, ve PC olmak üzere birçok platformda kullanıma uygun. PC’de kullanmak için ise web tarayıcısı üzerinden uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz.
Google Duo, kolay kullanımına rağmen birçok ekstra özellikten yoksun. Fakat beklentileriniz, kolayca görüşmemi başlatayım ve fazla bir şeyler kurcalamadan herkes kolayca görüşmeye dahil olabilsin şeklinde ise Google Duo sizi memnun edecektir. Ayrıca bu kullanım kolaylığı orta yaş üstündeki aile bireylerinin de Google Duo’yu rahatlıkla kullanmasını sağlayacaktır.
Hangouts
Hangouts ise Android üzerinden video konferans yapabilmek için biçilmiş kaftan. Aynı anda 10 kişiye varan görüşmeyi destekleyebilen ve 720p HD görüşme desteği sunabilen Hangouts, Windows, Mac, iOS, ve Linux işletim sistemlerinde de kullanılabiliyor.
Skype
Bir dönem oldukça popüler olan Skype, şöhretinden bir miktar kayıp yaşamış olsa da hala görüntülü konuşma uygulamaları arasında başı çekiyor. Skype’ın kötü tarafı ise çoklu video görüşmeleri için masaüstü kullanmak zorunda olmanız.
FreeConference
FreeConference ise adından da anlaşılabileceği gibi, bedava çoklu video görüşmeleri yapabilmenizi sağlıyor. Fakat FreeConference diğer 3 uygulamanın aksine daha çok iş dünyasını hedef alıyor. Uygulama Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabiliyor ve masaüstü kullanımlarında 400’e kadar katılımcıyı destekleyebiliyor.
Sizin tercihiniz hangi uygulama? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple, Dark Sky uygulamasını satın aldı!
Apple, popüler hava durumu uygulaması olan”Dark Sky“ı satın aldı ve 1 Temmuz itibari ile Android ve WearOS cihazlarda kullanılamayacağını duyurdu.
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Apple, popüler hava durumu uygulaması olan Dark Sky’ı satın aldı!
Dark Sky kurucu ortaklarından Adam Grossman açıklamasında “Hedefimiz her zaman, mümkün olduğunca doğru hava durumu haberleri ile dünyayı geliştirmek, insanların güvende ve kuru kalmalarını sağlamak, bunu da insanların özel yaşam haklarına saygı duyacak şekilde yapmak.” dedi ve “Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için Apple‘dan daha iyi bir yer yok. Daha fazla insana ulaşabileceğimiz, daha etkili olabileceğimiz ve yalnız olmayacağımız için heyecanlıyız.” diye ekledi.
Şu an için Dark Sky uygulamasının IOS versiyonunda bir değişiklik yok, hala Apple Store‘dan 3.99$‘lık bir ücret karşılığında ulaşabilirsiniz. Ancak 1 Temmuz itibari ile Android ve Wear OS cihazlardan kaldırılacak. Eğer şu anda bu uygulamaya sahipseniz 1 Temmuz‘a kadar kullanabilirsiniz. Adam Grossman‘ın söylediğine göre eğer 1 Temmuz’a kadar süren aktif bir aboneliğiniz varsa geri ödeme alacaksınız.
Dark Sky API 2021’in sonuna kadar kullanılmaya devam edilecek. Ancak Adam Grossman‘ın dediğine göre Dark Sky, API kullanıcılarının yeni kayıtlarını kabul etmeyecek. Bu da demek oluyor ki üçüncü parti uygulamalar Dark Sky’ın hava durumu verilerini kendi uygulamalarında kullanamayacaklar.
Dark Sky web sitesindeki marka tanıtımını şimdiden “Dark Sky by Apple” olarak değiştirdi.
Haber
Toplam 61 TL değerindeki iki oyun, kısa süreliğine ücretsiz!
Ödüle layık görülmüş ve toplam 61 TL değerindeki iki oyun Google Play Store üzerinde 1 hafta süreyle tamamen ücretsiz olarak satın alınabiliyor.
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Monument Valley 2 ve Lara Croft GO haberimizin konusu olan oyunlar. Google Play Store’daki satış fiyatları sırasıyla 17,99 TL ve 42,99 TL olan bu oyunlar, The Game Awards‘da “En İyi Mobil Oyun” dalında ödül (MV2 2017’de, Lara Croft ise 2015’te olmak üzere) kazandı.
Hem medyadan hem de oyunculardan yüksek oranda pozitif geri bildirime sahip bu oyunlar, önümüzdeki 7 gün boyunca ücretsiz olarak satın alınabilecek. Özellikle evlerimizde kalmamız gereken bu salgın döneminde, bu oyunlarla can sıkıntınızı bir nebze dindirebilirsiniz.
Oyunlara ait Google Play Store linkleri:
Diğer
Facebook Messenger bilgi servisi hazırlıyor!
Facebook Messenger platformu, COVID-19 hakkında bilgilendirecek bir bilgi servisi hazırlıyor!
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Facebook, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki COVID-19 hakkında oluşan bilgi kirliğini önlemek adına çalışmalara başlamıştı. Facebook şu anda, Messenger üzerinden insanlara salgın konusunda doğru bilgileri ulaştırabilmek adına bir bilgi servisi hazırlıyor. Facebook, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu servisin; internetteki bilgi kirliliğini önlemeyi ve evinde karantinada kalan insanları birbiriyle iletişimde tutmayı hedeflediğini söyledi.
Messenger‘da son derece hızlı bir kullanıcı artışı görülüyor. Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada “Küresel boyutta video konferans görüşmelerine katılan insanların sayısı %70 arttı ve insanlar video konferanslarda iki kat daha fazla zaman geçiriyor.” dedi.
Bilgi kirliliği ile savaşmak adına Facebook Messenger‘ın koronavirüs verilerini online olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Hastalık Kontrol Merkezinden ve UNICEF‘den alacak.