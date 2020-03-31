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Sony Pictures filmleri önümüzdeki yıla kadar ertelendi
Birçok firma Covid-19 salgınının etkileriyle baş etmeye çalışıyor. Sony Pictures ise bu yıl vizyona girecek filmlerini 2021’e erteleme kararı aldı.
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Merakla beklenen Sony Pictures filmlerini önümüzdeki yıl izlemek zorunda kalacağız
Sony Pictures, heyecanla beklediğimiz yapımlarını erteleyeceğini duyurdu. İzlemek için 2021’i beklemek zorunda kalacağımız filmler ‘Morbius’, ‘Ghostbusters: Afterlife’, ‘Uncharted’ ve ‘Peter Rabbit 2’. Şahsen, kendi çocukluk yıllarımda izlemekten keyif aldığım; Spider-Man çizgi film serisinde sıkça karşımıza çıkan Morbius karakteri, o zamanlarda da büyük beğeni toplamıştı. Sinemaya uyarlanacağını öğrendiğimizde ben ve benim gibi 30’larına adım atmakta olan birçok kişiyi de heyecanlandırdığını ve merakla beklendiğini düşündüğüm “Morbius” filminin, vizyon tarihi 31 Temmuz 2020’den; 19 Mart 2021’e ertelendi. Yine benim gibi geçkinlerin 90’lı yıllardaki favori çizgi filmlerinden olan ve aynı zamanda yeni Ghostbusters filmi olacak olan “Ghostbusters: Afterlife” ise, 10 Temmuz 2020’den 5 Mart 2021’e ertelendi. Geçkinler olarak bu ertelemeler bizleri üzdü. Fakat düşününce Sony’e de hak vermiyor değiliz; yarasaların antipati topladığı şu dönemlerde, yarasalardan şifa arayan Michael Morbius’un hikayesi biraz sarkastik olabilirdi değil mi? Bir sonraki Sony ve Marvel ortak yapımı olacak olan ve 16 Temmuz 2021’de vizyona girecek olan yeni Spider-Man filmi ile ilgili ise henüz bir erteleme durumu mevcut değil.
Diğer ertelemeler ise, oyundan uyarlama olan “Uncharted” filminin 5 Mart 2021’den 8 Ekim 2021’e ertelenmesi. “Peter Rabbit 2: The Runaway” filminin ise 7 Ağustos 2020’den 15 Ocak 2021’e ertelenmesi oldu. Bildiğimiz üzere erteleme kararları alan tek şirket Sony değil. Warner Bros ise “Wonder Woman 1984” filmini, Disney ise “Mulan” filmini ertelemiş idi; ayrıca bunlardan bağımsız olarak, yeni çıkacak olan James Bond filmi de ertelenmişti.
Fragmandan gördüğüm kadarı ile başrole Jared Leto’nun çok yakıştığını düşünmekle beraber; fragmanı henüz izlememiş olanlar ve 30’larına merdiven dayamış geçkinleri heyecanlandırması adına “Morbius” filminin fragmanını aşağıya bırakıyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Yeni fiyatıyla Xiaomi Mi Note 10 alınır mı?
Xiaomi Mi Note 10, ülkemizde çıktığında 5999 TL’lik bir satış fiyatıyla listeleniyordu. Bugün ise yaklaşık %25 fiyat düşüşü işe 4600 TL seviyesinde bulunabiliyor. Peki yeni fiyatıyla Mi Note 10 alınır mı? Cevabı videomuzda!
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Efsane Alfa Romeo GT, elektrikli olarak “restomod” edilecek!
Klasik otomobillerin, batarya gücüyle çalışan elektrikli bir araca dönüşümü oldukça heyecan verici. Bu tip restorasyonlara “restomod” deniliyor. Totem Automobili şirketi tarafından yapılacak restorasyon, bir Alfa Romeo GT için olacak.
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Bir İtalyan klasiğini tamamen elektrikli olarak yeniden hayal eden şirket, araca koymayı planladığı ünite ile 518 beygir güç ve 940 Nm tork gibi değerler yakalayacak. Eğer Totem Automobili’nin iddiası gerçek olursa 0-100 km/s değeri 3.4 saniye gibi bir hale gelecek. Bu yazılanları en kibar haliyle inanılmaz olarak yorumlamaktan da kendimi alamadım açıkçası.
Giulia GT’de kullanılacak 50.4 kWh sıvı soğutmalı batarya paketi, Totem’e göre “türünün en hafif ve güvenli bataryası” olacak. Yaklaşık 350 kg ağırlığındaki piller, 320 km civarında menzil sunacak. Araç hızlı şarj özelliği de sunacak tabi ki.
Proje bir Giulia 1300 GT Junior aracın tamamen sökülüp/parçalanmasıyla başladı. Fakat şirket, aracın orijinal şasisinin sadece %10’unu kullanıyor. Aracın gücünün ne kadar yükseleceğinden haberin başında bahsetmiştim. Söz konusu aracın şasisinin bu seviyede bir gücü, sürücüye güvenli bir şekilde sunması mümkün değil. Bu yüzden aracın dayanıklılığını arttırmak adına alüminyumdan yepyeni bir platform hazırlandı. Ayrıca aracın iç hacmini etkilemeyecek şekilde tasarlanan takla barı ve tamponlardaki dayanımı arttırmak adına alüminyum barlar da araca eklenmiş.
Yeniden tasarlanacak gövde tamamen karbon fiberden olacak. Böylece hem araca özgü bir görünüm olacak, hem de araç oldukça hafifleyecek. Ayrıca dörtlü ön far grubuyla 1750 ve 2000 olarak adlandırılan eski Alfa GT modellerine atıfta bulunacak aracın, arka far grubu ise orijinalindeki dikdörtgen şekilliler yerine, yuvarlak LED farlarla değiştirilecek.
Yeni şaside, ön tarafta MacPherson tipi süspansiyon yer alırken, elektrik motorun bulunduğu arka tarafta ise çok bağlantılı süspansiyon yer alacak. Totem’in yapacağı bu Alfa modelinde standart olarak Bilstein marka iki yönlü ayarlanabilir süspansiyon olacak. Fakat opsiyon olarak elektronik olarak ayarlanabilen süspansiyon veya havalı süspansiyon alabilecekler.
Müşteriler, araçlarını tercihlerine göre ayarlatabilecek. Totem şirketi, aracın sürüş pozisyonunu, müşterinin ölçülerine göre ince bir şekilde ayarlayabiliyor. Kabin, geleneksel İtalyan lüksünü, yüksek teknolojiyle harmanlayacak. Tamamen dijital kadranlara sahip, elde dikilmiş Nappa deri ve retro tarzlı 3.5 inçlik bilgi-eğlence sistemi bunlardan bazıları olacak.
Totem’in planlarına göre 2020 Goodwood Hız Festivali‘nde görücüye çıkması bekleniyordu. Fakat etkinliğin ertelenmesi üzerine, biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.
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Microsoft Edge yeni özellikleri!
Microsoft sanal bir etkinlik düzenledi ve Microsoft 365 kişisel ve aile tüketici planlarını tanıttı. Etkinlikte Edge tarayıcısına gelecek bazı yeni özellikler de duyuruldu.
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Microsoft Edge yeni özellikleri!
Şirket COVID-19 salgını nedeniyle sanal olarak düzenlediği bir etkinlikte Edge tarayıcısına gelecek yenilikleri duyurdu. İlk olarak sık kullanılan bağlantılarınızı tek bir yerde gruplamak için kullanabileceğiniz koleksiyonlar özelliğinin mobil cihazlara geleceği açıklandı. Koleksiyonlarınızı iOS ve Android cihazlarınız üzerinden de görüntüleyebilecek ve yönetebileceksiniz. Yaptığınız değişiklikler diğer cihazlarınız üzerinde otomatik olarak güncellenecek. Özelliğin bahar ayının sonlarında Edge Insider’a sunulacağı açıklandı. Microsoft tarafından etkinlikte duyurulan bir başka yeni özellik “Akıllı Kopyalama” olarak adlandırılıyor. Bu özellik ile birlikte kopyaladığınız metinlerin yazı tipi ve metin biçimi de kopyalanabilecek.
Micrososft’un “Password Monitor” şifre izleyici özelliği, parolalarınızın kötü amaçlı web sitelerinde gösterilmesi halinde sizi uyarıyor. Bu özellik otomatik doldurma özelliğiniz aktif olduğu sürece çalışacak şekilde tasarlanmış. Microsoft Edge tarayıcısı üzerinde güvenliği ihlal edilmiş tüm şifrelerinizin bir listesini sağlayacak. Yetkililer şifre izleme özelliğinin birkaç ay içinde geleceğini belirtti.
Microsoft tarafından yapılan etkinlikteki en ilginç duyuru ise görsel bir değişiklik olarak Microsoft’un dikey sekmeler özelliğini getirmesi. Bu özellik ile tüm sekmelerinizi ekranın bir tarafında sıralayabileceksiniz ancak ekranın hangi tarafını kullanacağınızı seçip seçemeyeceğiniz konusunda henüz bir bilgi yok. Bu özellik de birkaç ay içinde Edge Insider kullanıcıları için ulaşılabilir olacak. Tarayıcıların standart tasarımlarından oldukça farklı olan bu yaklaşım ile Microsoft’un Edge tarayıcısını popülerleştirmek için yeni yaklaşımlar denediğini gösteriyor.
Tüm bunlara ek olarak Microsoft Edge kullanıcılarına birtakım ekstra özellikler de sunuyor. Şirketin etkinlikte özellikle vurguladığı şeyler tarayıcının gizlilik modundaki geliştirmeler ve Netflix’i 4K çözünürlük ile izleyebileceğiniz tek tarayıcı olması.