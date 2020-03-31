Sony Pictures filmleri önümüzdeki yıla kadar ertelendi

Birçok firma Covid-19 salgınının etkileriyle baş etmeye çalışıyor. Sony Pictures ise bu yıl vizyona girecek filmlerini 2021’e erteleme kararı aldı.

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Merakla beklenen Sony Pictures filmlerini önümüzdeki yıl izlemek zorunda kalacağız

Sony Pictures, heyecanla beklediğimiz yapımlarını erteleyeceğini duyurdu. İzlemek için 2021’i beklemek zorunda kalacağımız filmler ‘Morbius’, ‘Ghostbusters: Afterlife’, ‘Uncharted’ ve ‘Peter Rabbit 2’. Şahsen, kendi çocukluk yıllarımda izlemekten keyif aldığım; Spider-Man çizgi film serisinde sıkça karşımıza çıkan Morbius karakteri, o zamanlarda da büyük beğeni toplamıştı. Sinemaya uyarlanacağını öğrendiğimizde ben ve benim gibi 30’larına adım atmakta olan birçok kişiyi de heyecanlandırdığını ve merakla beklendiğini düşündüğüm “Morbius” filminin, vizyon tarihi 31 Temmuz 2020’den; 19 Mart 2021’e ertelendi. Yine benim gibi geçkinlerin 90’lı yıllardaki favori çizgi filmlerinden olan ve aynı zamanda yeni Ghostbusters filmi olacak olan “Ghostbusters: Afterlife” ise, 10 Temmuz 2020’den 5 Mart 2021’e ertelendi. Geçkinler olarak bu ertelemeler bizleri üzdü. Fakat düşününce Sony’e de hak vermiyor değiliz; yarasaların antipati topladığı şu dönemlerde, yarasalardan şifa arayan Michael Morbius’un hikayesi biraz sarkastik olabilirdi değil mi? Bir sonraki Sony ve Marvel ortak yapımı olacak olan ve 16 Temmuz 2021’de vizyona girecek olan yeni Spider-Man filmi ile ilgili ise henüz bir erteleme durumu mevcut değil.

Diğer ertelemeler ise, oyundan uyarlama olan “Uncharted” filminin 5 Mart 2021’den 8 Ekim 2021’e ertelenmesi. “Peter Rabbit 2: The Runaway” filminin ise 7 Ağustos 2020’den 15 Ocak 2021’e ertelenmesi oldu. Bildiğimiz üzere erteleme kararları alan tek şirket Sony değil. Warner Bros ise “Wonder Woman 1984” filmini, Disney ise “Mulan” filmini ertelemiş idi; ayrıca bunlardan bağımsız olarak, yeni çıkacak olan James Bond filmi de ertelenmişti.

Fragmandan gördüğüm kadarı ile başrole Jared Leto’nun çok yakıştığını düşünmekle beraber; fragmanı henüz izlememiş olanlar ve 30’larına merdiven dayamış geçkinleri heyecanlandırması adına “Morbius” filminin fragmanını aşağıya bırakıyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

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