İtalya, üzücü olayın ardından TikTok’a erişim kısıtlaması getirdi

İtalya, popüler video paylaşım ağı TikTok‘taki bir oyun yüzünden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü iddiası üzerine yaşı teyit edilemeyen kullanıcıların platforma erişiminin bloke edilmesi kararı aldı. Söz konusu olay ülkede infiale yol açtı.

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TikTok ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformları üzerinden başlatılan akımlar ve meydan okumalar oldukça tehlikeli boyutlara varabiliyor. Bunun son örneği maalesef İtalya üzerinde yaşandı.

Sicilya adasının başkenti Palermo kentinde, 10 yaşında bir çocuğun dün boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulundu. Bu olayın, kızın Tiktok’ta “Blackout challenge” adlı nefessiz kalma meydan okumasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede infiale yol açtı.

Söz konusu iddiaların ardından İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok’a yaşı kesin olarak belirlenemeyen kullanıcılara ait hesapların derhal engellenmesi talimatı verdi. TikTok’un kurallarına göre kullanıcıların en az 13 yaşında olması gerekiyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, Tiktok’un küçüklerin korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatıldı ve talimatın 15 Şubat’a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

İtalya konu ile ilgili soruşturma başlattı

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, vefat eden çocuğa otopsi yapılacağı kaydedildi. TikTok, intihara teşvik şüphesiyle açılan soruşturmada yetkililerle iş birliği içinde olduklarını da vurguladı.

10 yaşındaki kızın babası Angelo Sicomero, “TikTok yıldızı olmak istiyordu ve ölümü de böyle oldu.” açıklamasında bulundu. İtalyan aile, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldığı ve organların ihtiyaç sahibi 4 çocuğa bağışlanacağı duyurdu.

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