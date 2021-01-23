Google, Arama hizmetinin mobil arayüzünde değişikliker yaptı!
Google, Arama hizmetinin mobil görünümünde sadelik odaklı birkaç yenilik yaptığını açıkladı. Kullanıcıların yaptıkları aramayı bulabilmelerini kolaylaştırmanın yanında, görsellikten arınıp yalnızca kullanıcıların aradığı temel sonuca odaklanılan yeni tasarım, Google’ın mobil uygulamalarında kullanılacak.
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Günümüzde bilgiye erişim kaynağı olarak olarak kullandığımız araçların başında hiç şüphesiz Google geliyor. Sevdiğimiz dizilerin oyuncularının hayatından yemek tariflerine varana kadar birçok şeyi kendisine sorduğumuz Google amcamız sağolsun her sorumuza cevap veriyor; fakat bazen onlarca arama sonucu arasından, müthiş bir kafa karışıklığı nedeniyle aradığımız şeyi tam olarak bulmakta güçlük çekebiliyoruz. Neyse ki bu problemin yalnızca kullanıcılar değil, Google’ın yetkilileri de farkındalar ve problemi düzeltmek için uğraş içerisindeler.
Bu farkındalığa varan kişilerden birisi, Google bünyesinde çalışan bir tasarımcı olan Aileen Cheng. Google’ın arama sonuçları sayfasındaki karmaşıklığın farkında olduğunu dile getiren Alieen Cheng, söz konusu karmaşıklığı ortadan kaldırabilmek adına Google’da yaptıkları en önemli değişikliklerden birinin, arama sonuçlarında kullanıcının arattığı kelimeleri vurgulamak olduğunu söylüyor. Bunu yapabilmek içinse arama sonuçlarında büyük ve kalın metinler kullanılacağını belirten Cheng’e göre, yeni tasarım kullanıcıların arattıkları şeylere odaklanabilmelerini kolaylaştıracak.
Google Arama’nın yeni tasarımıyla eski tasarımının farkı
Örnek vermek gerekirse, Google Arama’da kraliçe arı terimini arattığımız zaman Vikipedi’den alınmış bilgilerin bizi karşıladığını görürüz. Google’ın önceki halinde, arama sonuçlarında çıkan metnin başlığı ile açıklamasının yazdığı alanın arka planı farklıydı ve hem fotoğrafların rengi hem arka planların rengi farklı olunca, metinleri birbirinden ayırt etmeyi zorlaştırıyordu. Yeni halindeyse beyaz arka plan üzerine yerleştirilmiş kalın bir başlık ve beraberinde ilgili konuyla alakalı spesifik bilgiler içeren birkaç bilgi yer alıyor. Bu revizyon sayesinde kullanıcılar Google’da yaptıkları arama sonuçlarını daha kolay ayırt edebilecek ve aradıkları şeye odaklanabilecekler.
Google Arama’da yapılan diğer önemli değişiklikler, arama sonuçlarındaki gölgelerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte arama sonuçlarındaki önemli kısımların renklerle vurgulanması oldu. Google’ın açıklamasına göre bu iki değişiklik de, kullanıcıların arama sonuçlarında bulmak istedikleri bilgiyi karmaşık bir düzene maruz kalmadan bulabilmelerini mümkün hale getirecek.
Bu arada Google, yeni tasarımını birkaç hafta içerisinde Android ve iOS uygulamalarında eşzamanlı olarak yayınlayacak.
Alphabet, balonlarla internet sağlama şirketi Loon’u kapatıyor
Google‘ın çatı firması Alphabet ticari olarak istediği başarıyı elde edemeyeceğini düşündüğü Loon’u kapatmaya hazırlanıyor. Firma 1 yıl önce de fiber interneti halka açık alanlarda ücretsiz Wi-Fi olarak sunduğu Google Station isimli programını sonlandırmıştı.
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Alphabet bu kararıyla rakiplerine avantaj sağladı
Loon CEO’su Alastair Westgarth yaptığı açıklamada: “Ulaşılması çok zor, uzak kesimlerdeki topluluklara veya mevcut teknolojilerle hizmet sunmanın çok pahalı olduğu bölgelere odaklandık. Çok sayıda istekli iş ortağı bulmuş olsak da uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş kurmak için maliyetleri yeterince düşürmeyi başaramadık. Radikal yeni teknolojileri geliştirmek doğası gereği risklidir,” dedi.
Kapatma işlemi sonrasında Loon çalışanları diğer Alphabet şirketlerinde istihdam edilecek. Kenya’daki hizmetler ise mart ayına kadar sürdürülecek. Kenya’daki faaliyetlerin sonlanmasından etkileneceklere destek için kar amacı gütmeyen bazı kuruluşlara ve işletmelere 10 milyon dolarlık bir bütçe ayrılmış durumda.
Alphabet, Loon’u Haziran 2013’de kurdu. Firma ilk ticari internet hizmetini Kenya’da temmuz ayında başlattı. Bu projede 35 adet balon 50.000 kilometrekarelik alanda havada konumlandırıldı. Loon, 2017 yılında yaşanan Maria Kasırgası’ndan sonra Porto Riko’da ve 2019 depreminin ardından Peru’da balonlar aracılığıyla afetlerden etkilenen bölgelere internet hizmeti sağlamıştı.
SpaceX ve Amazon gibi dev firmaların da bu alana yatırımlarının olması Alphabet’in Loon’u kapatma kararında etkili olan faktörlerden biri gibi görünüyor. Firmanın bu kararı projelerini sürdürdükleri takdirde rakiplerine avantaj sağlayacak gibi.
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Google Duo, GMS sertifikası olmayan telefonlarda çalışmayacak
Google’ın Skype benzeri görüntülü görüşme hizmeti Google Duo, nisan ayından itibaren Google Mobil Hizmetleri (GMS) sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak. Benzer bir kararı Mesajlar uygulaması için de alan Google, görünüşe bakılırsa bizzat lisanslamadığı cihazlara karşı daha agresif tavırlar takınmaya başlıyor.
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Google Duo, sertifikasız Android cihazlara veda ediyor!
XDA Developers ekibi tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Google’ın görüntülü görüşme uygulaması Duo nisan ayında GMS sertifikasına sahip olmayan cihazlarda çalışmayı durduracak. Hatırlayacak olursanız birkaç gün önce, benzer bir kararın Google Mesajlar’da da uygulamaya konulacağı ortaya çıkmıştı. XDA ekibi tarafından Mesajlar’ın kodlarında yapılan incelemeler ışığında 31 Mart’tan sonra uygulamanın artık GMS sertifikalı olmayan cihazlarda çalışmayacağı anlaşılmıştı.
Google Duo uygulamasının back-end taraftaki kodlarında yapılan incelemeler ışığında tespit edilen birtakım notlarda da, açıkça “Desteklenmeyen bir cihaz kullandığınız için Duo yakında bu cihazdaki hesabınızı iptal edecek.” uyarısı yer almakta. Bu arada Google, görüşme kayıtlarını kaybetmek istemeyen kullanıcılara da küçük bir güzellik yaparak, kayıtlarını indirmeleri için 14 gün ek süre tanıyacak.
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GMS nedir, neden bu kadar önemli?
Şimdilik Google konuyla alakalı resmi bir açıklama yapmadı, bu nedenle Duo ve Mesajlar’ın GMS sertifikası bulunmayan cihazlarda neden desteklenmeyeceği bilinmiyor. Ancak GMS’nin var olma amacına kısa bir göz atarak, bunu kolaylıkla anlayabiliriz. GMS yani Google Mobil Hizmetleri, Google tarafından kullanıcılara sunulan bütün mobil hizmetlerin ve uygulamaların bir arada paketlendiği bir hizmettir. Şu önemli notu düşmemizde de yarar var; GMS, Android işletim sisteminden bağımsız bir yapıda çalışır, yani her Android’li telefon otomatikman GMS sertifikalı demek değildir.
Android üreticilerinin, GMS sertifikalarına sahip olabilmek için Google’dan ayrıca özel bir lisans almaları gerekiyor. Sadece Android işletim sisteminin o telefonda bulunması yeterli olmuyor. GMS sertifikası olan bir Android telefon, gizlilik ve güvenlik bakımından Google’ın gerekli tüm testlerini geçmiştir ve o cihazda önyüklü olarak hiçbir zararlı yazılım bulunmadığı Google tarafından teyit edilmiş demektir. GMS sertifikası olmayan cihazda ise bunun tam tersi, o cihazın Google tarafından güvenilirliği teyit edilmemiştir.
Bu sebepten ötürü, Google bizzat güvenilir olarak sınıflandırmadığı cihazlarda Mesajlar ve Duo gibi doğrudan kullanıcıların özel olarak mesajlaşıp görüşebildiği uygulamalarını desteklemek istemiyor.
Google, Avustralya’da arama motoru hizmetini kapatabilir
Google, kendilerini içerikleri için haber yayıncılarına ödeme yapmak zorunda bırakacak yasa tasarısından dolayı Avustralya’dan çekilmeyi düşünüyor. Firma sadece Google Haberler’de yayınlanan haber makaleleri için değil arama motorunda gösterilen haberlere bağlantı vermek ve pasajları göstermek için ödeme yapmaya zorlandığını iddia ediyor.
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Avustralya yönetimi Google’ın açıklamalarına tepkili
Google Avustralya ve Yeni Zelanda Başkan Yardımcısı Mel Silva, Avustaralya Senatosu Ekonomi Yasama Komitesi’nde şu açıklamalarda bulundu: Kurallar bu haliyle yasalaşacak olursa bu bize Google Search’ü Avustralya’da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka seçenek bırakmıyor. Mevzuata detaylı bir şekilde baktıktan sonra, finansal ve operasyonel risklerle ülkede bir hizmet sunmaya devam edebilmenin bir yolunu görmediğimiz sonucuna vardık.
Yasayı hazırlayan ACCC-Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’ndan ağustos ayında yapılan açıklamaya göre bu yasa tasarısı Google’ın arama motoru hizmetini kapsamaması gerekiyordu. Firma haziran ayında yaptığı açıklamada Google Haberler üzerinde yayıncılara ödeme yapmayı taahhüt ediyordu. Avustralya, Almanya ve Brezilya’daki yayıncılara ödeme yapma programını duyurmuştu. Ancak ACCC, yasa tasarısının Avustralya haber medyası işletmeleri ile dev internet firmaları arasındaki pazarlık gücü dengesizliğini ele aldığını düşünüyor.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise: “Tehditlere yanıt vermiyoruz. Avustralya Devleti ülkede yapabilecekleriniz için kuralları koyar. Bu da bizim parlamentomuzda yapılır. Avustralya’da işler böyle yürüyor” dedi. Ülkedeki resmi raporlara göre ülkedeki çevrimiçi aramaların en az %94’ü Google’ın servisleri üzerinden gerçekleştiriliyor.
Facebook da benzer davranarak haberlerinin Avustralya’da paylaşılmasını engelleyebileceğini belirtiyor. Ülkede gelinen şu noktada internet devi ve Avustralya yönetimi arasındaki anlaşmazlık devam edecek belki de Google’ın ülkeden çıkmasıyla sonuçlanacak gibi.
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