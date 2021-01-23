Google, Arama hizmetinin mobil arayüzünde değişikliker yaptı!

Google, Arama hizmetinin mobil görünümünde sadelik odaklı birkaç yenilik yaptığını açıkladı. Kullanıcıların yaptıkları aramayı bulabilmelerini kolaylaştırmanın yanında, görsellikten arınıp yalnızca kullanıcıların aradığı temel sonuca odaklanılan yeni tasarım, Google’ın mobil uygulamalarında kullanılacak.

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Günümüzde bilgiye erişim kaynağı olarak olarak kullandığımız araçların başında hiç şüphesiz Google geliyor. Sevdiğimiz dizilerin oyuncularının hayatından yemek tariflerine varana kadar birçok şeyi kendisine sorduğumuz Google amcamız sağolsun her sorumuza cevap veriyor; fakat bazen onlarca arama sonucu arasından, müthiş bir kafa karışıklığı nedeniyle aradığımız şeyi tam olarak bulmakta güçlük çekebiliyoruz. Neyse ki bu problemin yalnızca kullanıcılar değil, Google’ın yetkilileri de farkındalar ve problemi düzeltmek için uğraş içerisindeler.

Bu farkındalığa varan kişilerden birisi, Google bünyesinde çalışan bir tasarımcı olan Aileen Cheng. Google’ın arama sonuçları sayfasındaki karmaşıklığın farkında olduğunu dile getiren Alieen Cheng, söz konusu karmaşıklığı ortadan kaldırabilmek adına Google’da yaptıkları en önemli değişikliklerden birinin, arama sonuçlarında kullanıcının arattığı kelimeleri vurgulamak olduğunu söylüyor. Bunu yapabilmek içinse arama sonuçlarında büyük ve kalın metinler kullanılacağını belirten Cheng’e göre, yeni tasarım kullanıcıların arattıkları şeylere odaklanabilmelerini kolaylaştıracak.

Google Arama’nın yeni tasarımıyla eski tasarımının farkı





Örnek vermek gerekirse, Google Arama’da kraliçe arı terimini arattığımız zaman Vikipedi’den alınmış bilgilerin bizi karşıladığını görürüz. Google’ın önceki halinde, arama sonuçlarında çıkan metnin başlığı ile açıklamasının yazdığı alanın arka planı farklıydı ve hem fotoğrafların rengi hem arka planların rengi farklı olunca, metinleri birbirinden ayırt etmeyi zorlaştırıyordu. Yeni halindeyse beyaz arka plan üzerine yerleştirilmiş kalın bir başlık ve beraberinde ilgili konuyla alakalı spesifik bilgiler içeren birkaç bilgi yer alıyor. Bu revizyon sayesinde kullanıcılar Google’da yaptıkları arama sonuçlarını daha kolay ayırt edebilecek ve aradıkları şeye odaklanabilecekler.

Google Arama’da yapılan diğer önemli değişiklikler, arama sonuçlarındaki gölgelerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte arama sonuçlarındaki önemli kısımların renklerle vurgulanması oldu. Google’ın açıklamasına göre bu iki değişiklik de, kullanıcıların arama sonuçlarında bulmak istedikleri bilgiyi karmaşık bir düzene maruz kalmadan bulabilmelerini mümkün hale getirecek.

Bu arada Google, yeni tasarımını birkaç hafta içerisinde Android ve iOS uygulamalarında eşzamanlı olarak yayınlayacak.