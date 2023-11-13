Türkiye’nin ünlü magazin isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, son dönemde sosyal medyadaki etkileyici varlığıyla dikkat çekiyor. Subaşı’nın 2.9 milyon takipçisi olan Instagram hesabı, sık sık reklam iş birlikleri için kullandığı bir platform haline geldi. Ancak en son paylaşımı, takipçileri arasında büyük bir tartışma yarattı.

İçindekiler Şeyma Subaşı Aslında AirFryer Reklamı Yapıyormuş

Şeyma Subaşı Aslında AirFryer Reklamı Yapıyormuş

Şeyma Subaşı son paylaşımında, özellikle bel kısmında meydana gelen bükülmelerle dikkat çekti. Bu bükülmeler yüzünden, birçok kişi fotoğrafın photoshop ile oynanmış biri fotoğraf olduğunu düşündü ve bu konu hakkında Subaşı hakkında linç kampanyaları başladı.

Magazin siteleri, bu tartışmalı paylaşımı haberleştirerek olayı geniş bir kitleye taşıdılar. Ancak ilginç bir şekilde, bu tartışma çıkan fotoğrafın aslında bir reklam kampanyasının bir parçası olduğu ortaya çıktı.

Subaşı takipçilerine yaptığı açıklamalarda, bu fotoğrafın bir illüzyon olduğunu ve fayansların manipüle edilerek bu görüntünün oluşturulduğunu belirtti.

Bir sonraki gönderisinde Subaşı, olayın nasıl geliştiğini anlattı ve kamera arkası görüntüleri paylaştı. Ardından reklamın aslında bir AirFryer ürününü tanıtmak için yapıldığını ifade etti. Bu montajlar ve açıklamalar, çoğu kişi tarafından oldukça zekice bir reklam kampanyası olarak değerlendirildi.

Olay, görsel hileyle insanların nasıl kandırılabileceğini gösteren etkili bir reklam kampanyası olarak öne çıktı ve Şeyma Subaşı’nın reklam iş birliği, büyük ilgi çekti. Bu olay, görsel hileler ve reklam stratejileri konusunda düşündürücü bir örnek olarak hafızalarda kalacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Subaşı’nın reklam hamlesi nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!