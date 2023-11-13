Samsung Galaxy S24 serisi, piyasaya sürülmesine sadece iki ay kala, donanım özelliklerinin yanı sıra yazılım tarafındaki yenilikleriyle de karşımıza çıktı. Samsung‘un yeni amiral gemisi, özellikle yapay zeka (AI) konusunda iddialı özelliklerle gelecek.

Samsung Galaxy S24 Serisi Yapay Zekayı Odağa Koyacak

Tasarım açısından Galaxy S24 Ultra’nın, önceki nesil Galaxy S23 Ultra ile büyük benzerlikler taşıyacağı belirtiliyor. Ancak güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, arka tarafta titanyum çerçeveyle buluştuğu kısımda hafif bir eğrilik devam ederken, önde düz bir ekran yer alacak.

Galaxy S24’ün en heyecan verici özelliklerinden biri de yapay zeka entegrasyonu olacak. Bir sızıntı kaynağı, bu telefonun bir dizi temel özelliğinin yapay zeka tarafından destekleneceğini iddia ediyor.

Yapay zeka, kullanıcının sık kullandığı uygulamaları ve kullanım modellerini analiz ederek karmaşık görevleri otomatik olarak ele alacak ve sonuçları proaktif bir şekilde sunacak. Örneğin, hava durumu, trafik koşulları ve seyahat süresi gibi bilgileri sunmak için kullanıcının varış noktasını ve seyahat süresini analiz edebilecek.

Ayrıca, Galaxy S24’ün e-posta oluşturma yeteneğini de geliştireceği söyleniyor. Telefonun, kullanıcıların istedikleri formatta e-postalar oluşturmasına ve göndermesine olanak tanıyacak. Ayrıca, One UI 6.1’de entegre edilmiş başka AI özelliklerinin de bulunabileceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S24 ailesini kendi yapay zeka modeli olan Gauss ile güçlendirecek gibi görünüyor. Galaxy AI, Samsung

İçindekiler Samsung Galaxy S24 Serisi Yapay Zekayı Odağa Koyacak

Gauss tabanlı yapay zeka asistanı ile kullanıcılara daha akıllı bir deneyim sunabilir.

Buna ek olarak, Galaxy S24’ü piyasadaki ilk AI telefonu olarak tanıtmayı planlıyorlar. Bu gelişmeler, Samsung’un teknolojideki liderliğini korumaya yönelik bir adım olarak görülüyor. Galaxy S24 ile ilgili daha fazla detayın lansman yaklaştıkça ortaya çıkması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Huawei Pocket S2 gümbür gümbür geliyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!