Apple tarafı, iPhone 11 serisiyle beraber “Pro” takılı iPhone modellerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Serinin diğer modellerine kıyasla tasarım yönünde daha sade renklerin kullanıldığı Pro modelleri, renk seçeneği azlığı nedeniyle bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.

Apple’ın bu yıl bir değişikliğe gideceği ve Pro modellerde en az bir adet “canlı” renk seçeneği sunacağı haberleri gündemi işgal ederken Çin’in ünlü sosyal paylaşım platformu Weibo’da ortaya çıkan görseller ortalığı karıştırdı. Görsellerde, mavi ve mor renkli iPhone 14 Pro modelleri yer alıyor!

iPhone 14 Pro, Renk Değiştiren Tasarımla Gelebilir!

Weibo’da ortaya çıkan iPhone 14 maketi görselleri, iPhone kullanıcıları arasında büyük heyecana neden oldu. Zira Android telefon üreticilerinin birçoğu üst seviye cihazlarında “canlı” renk seçeneklerine yer veriyor.

Bu yılın başında, isabetli sızıntılarıyla ünlü bir kaynaktan gelen bilgiler, Apple’ın bu yıl ışık açısıyla beraber renk değiştiren bir Pro model satışa sunacağını gösteriyordu. Son zamanlarda ortaya çıkan birçok iPhone 14 Pro maketi var ve bu maketlerin çoğunda mor renk seçeneği bulunuyor.

Apple tarafı, iPhone 14 Pro’larda özel bir boya sayesinde mor ve mavi rengi bir arada sunabilir. Yine de bu renklerin birbirinden ayrı olarak da oldukça göz alıcı göründüğünü söyleyebiliriz.

Ayrıca maket modellerde yer alan mavi rengin, iPhone 13 modellerindeki mavi renkle neredeyse birebir aynı olduğunu söylemek mümkün. Mor renkli maketin ise 2021 yılı ortasında tanıtılan lila renkteki iPhone 12’ye benzediğini söylemek mümkün.

Apple tarafı, iPhone 13 serisinde de yıl ortasında bir renk eklemesi yapmış ve “Köknar Yeşili” adı verilen bu renk, oldukça dikkat çekmişti.

iPhone 14 Pro modellerinde de benzer bir durum olabilir ve Apple tarafı yıl ortasında yeni bir renk seçeneğini iPhone 14 Pro serisine ekleyebilir.

Ancak görsellerde yer alan renk tonlarının gerçekten biraz uzak olacağını söyleyebiliriz. Zira Apple, Pro modellerin arkasında buzlu cam bir yapıya yer verirken; maketlerin birçoğu plastikten üretiliyor.

Bizler de Apple’ın bu yıl iPhone 14 Pro’larda sunacağı renk seçeneklerini merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple tarafı Pro serisine renk seçeneği eklemesi yapmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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