Tayvanlı ünlü çip üreticisi TSMC, son zamanlarda mobil işlemci siparişleri nedeniyle oldukça yoğun bir çalışma takvimine sahip. Ünlü çip üreticisi, şu sıralar Apple’ın iPhone 14 Pro modellerinde kullanılması beklenen ve 4nm üretim süreciyle üretildiği konuşulan A16 Bionic yonga setiyle meşgul durumda.

Son gelen haberler, TSMC’nin yeni MacBook ve iPhone 15 modelleri için de yonga seti tedariği sağlayacağını ve 3nm’lik yeni üretim sürecinin ilk olarak bu işlemcilerde kullanılacağını gösteriyor. Eğer bu haberler doğruysa, TSMC’nin 3nm’lik üretim sürecini kullanan ilk firma Apple olacak!

TSMC Tarafının 3nm Üretim Süreciyle Üretilen İlk İşlemci: M2 Pro

Apple, M serisi işlemcileri ile dikkat çekiyor. Firmanın tamamen kendi tasarımı olan M1 işlemciler, sundukları termal başarım ve güç verimliliği ile dikkatleri çekmişti.

Firmanın 6 Haziran tarihinde düzenlediği etkinlikte tanıtılan yeni M2 işlemcili MacBook modelleri ise, önceki nesilden bile gelişmiş özellikleriyle çokça övgü toplamıştı.

5nm üretim sürecine sahip olan M2’lerin daha gelişmiş bir versiyonu olan M2 Pro ise, Tayvan merkezli haber sitesi Commercial Times’a göre, TSMC’nin yeni üretim süreciyle üretilen ilk işlemci olacak.

Aslında 3nm üretim sürecini daha önce Samsung kullanmıştı. Ancak bu işlemciler, yalnızca kripto para madenciliği için kullanılıyordu. TSMC fabrikalarında üretilen 3nm çipler ise tüketici elektroniğinde kullanılacak.

Üretimin başlama tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi olmasa da, bu yılın sonuna kadar üretimin başlaması planlanıyor.

M2 Pro’yu A17 Bionic Takip Ediyor!

Apple tarafının 3nm üretim süreciyle üretilecek bir sonraki işlemcisi ise A17 Bionic olacak. Apple’ın iPhone 14 modelleriyle beraber en yeni işlemcisini Pro modellere saklayacağı hakkındaki iddialar doğru çıkarsa, iPhone 15 serisinde kullanılması beklenen A17 Bionic işlemciler de yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max modelinde kullanılabilir. A17 Bionic üretiminin, M2 Pro işlemcilerin üretimini takiben başlayacağı düşünülüyor.

Apple’ın aslında 3nm üretim sürecine geçişi iPhone 14 ile başlatması bekleniyordu. Ancak görünen o ki, 3nm üretim süreci iPhone 14 serisine yetişmemiş. A16 Bionic’te 4nm üretim süreci kullanılacağı haberleri de bunu doğrular nitelikte.

3nm üretim sürecinin bu kadar önemli olmasının altında yatan neden, güç verimliliği olarak karşımıza çıkıyor. Üretim süreci geliştikçe, güç verimliliğinin teorik olarak artması gerekiyor. Bu da, yeni üretim süreciyle üretilen işlemcilere sahip cihazlarda daha uzun pil ömrü olmasını sağlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni işlemcileri için TSMC’yi seçmesi doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.

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