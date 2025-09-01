Bisiklet paylaşım sistemi İstanbul’da yeniden gündeme geliyor. Peki bu kez başarı sağlanabilecek mi? Daha önceki denemeler neden başarısız oldu? Elektrikli ve istasyonsuz yapısıyla planlanan yeni sistem, kent yaşamını nasıl etkileyecek? Vatandaşlar bu sürece nasıl dahil olacak?

İstanbul’a yeni nesil bisiklet paylaşım sistemi geliyor!

Bisiklet paylaşım sistemi bu defa çok daha farklı bir modelle karşımıza çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin duyurusuna göre, artık bisikletler tamamen elektrikli bisiklet olacak ve eski modeldeki gibi sabit istasyonlara ihtiyaç duyulmayacak.

Kullanıcılar tıpkı e-scooter uygulamalarında olduğu gibi bisikletleri diledikleri noktadan kiralayabilecek, yolculuklarını tamamladıklarında ise park demirlerine veya belirlenen alanlara bırakabilecek. Geçmişte İSBİKE adıyla kurulan sistem, 300 istasyon ve 3 bin bisikletle başlamıştı. Ancak zamanla bisikletlerin bir kısmı kayboldu, bir kısmı hurdaya ayrıldı.

Bugün neredeyse kullanılabilir bisiklet kalmadığından İstanbul’da aktif bir bisiklet paylaşım sistemi bulunmuyordu. Yeni model, bu boşluğu kapatmayı ve kullanıcıların şehir içi ulaşımda daha sürdürülebilir bir seçeneğe kavuşmasını hedefliyor.

Sistemin en dikkat çeken farklarından biri de finansman modeli olacak. Daha önce belediye bütçesinden yürütülen proje bu kez lisans alacak özel firmaların yatırımıyla gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece denetim görevini üstlenecek. Bu durum, bisikletlerin daha iyi korunması ve hizmet kalitesinin artması için önemli bir güvence olarak görülüyor.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda onaylanan Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği, projeye hukuki dayanak sağladı. Yönetmeliğe göre gerekli onayı alan özel firmalar, 90 gün içerisinde bisikletlerini sahaya sürebilecek. Bu da 2025 yılı içerisinde İstanbul sokaklarında yeni nesil bisiklet paylaşım sisteminin aktif olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni bisiklet paylaşım sistemi İstanbul’da gerçekten kalıcı olabilir mi? Sizce bu model, kent içi ulaşımda vatandaşların tercihini değiştirecek mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!