İstanbul Üniversitesi öğrencileri blockchain teknolojisini işliyor!

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Blok Zincir Teknolojisi Kulübü’nün düzenlemiş olduğu Türkiye’nin en inovatif blockchain zirvesi olarak tanımlanan Chain Camp, iki gün boyunca blockchain teknolojisini A’dan Z’ye tüm yönleri ile ele alacak.

Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi, aynı zamanda Türkiye’nin ilk İktisat Fakültesi’ne sahip olan üniversite niteliğini de taşıyor. Eğitim alanında olduğu gibi yeni teknolojileri benimseme ve bünyesine katma konusunda da ülkede ve dünyada öncü konumda yer alan İstanbul Üniversitesi, bugün adından sıkça bahsettiğimiz ve özellikle son 1 yıl içerisinde popülaritesi hızla artmış olan, kripto para birimlerinin altında yatan teknoloji olan blockchain teknolojisini, bünyesindeki Blok Zincir Teknolojisi Kulübü’nün düzenlediği etkinlik ile tüm yönleriyle ele alıyor.

İlk oturumu bugün başlayan ve 6 Haziran’a kadar da devam edecek olan Chain Camp’ın etkinlik akışı şu şekilde:

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Zirvede blockchain hukuku konusundan NFT’ye, sürdürülebilirlikten uluslararası ilişkilere, regülasyonlardan ödeme sistemlerine, tedarik zincirinden farklı uygulama alanlarına kadar pek çok konu konuşulacak. Birbirinden önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte, merak edilen tüm sorular cevap bulacak.

İstanbul Üniversitesi Blok Zincir Teknolojisi Kulübü’nün Avalanche ağı üzerinde oluşturulmuş olan kendi tokenı $IUBC de etkinliğe katılan herkese dağıtılacak. Bir sosyal deney tokenı olarak yaratılan IUBC, ileriki zamanlarda İstanbul Üniversitesi içerisinde pek çok farklı şekilde kullanılmak üzere ve ekosisteme katkı sağlamak amacıyla yaratıldı.

Etkinlik, İstanbul Üniversitesi Blok Zincir Teknolojisi Kulübü YouTube hesabından canlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Blockchain teknolojisinin ülkemizdeki gençler tarafından bu şekilde heyecan ve ilgiyle takip edilmesi, üniversitelerin bu teknolojiye yönelik girişimlerin önünü açması Türkiye’nin bu alanda öncü konuma ulaşabilmesi için oldukça önemli. İki gün sürecek olan zirve, bu teknolojinin anlaşılabilmesi için de önemli bir fırsat sunuyor.