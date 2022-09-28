Scottish Water, İskoçya’nın kanalizasyonlarını denetlemek için insansız hava araçlarının kullanımına öncülük ediyor.

Kamu hizmeti şirketi, teknolojinin işçilerin teftiş yapma ihtiyacının yerini aldığını, koşullar hakkında daha doğru okumalar sağlayacağını ve emisyonların azaltılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Temmuz ayında Glasgow Bath Street’teki bir kanalizasyonda İngiltere’nin ilk drone denetimini gerçekleştirdi. Benzer denetimlerin Glasgow, Edinburgh, Aberdeen ve bazı kırsal alanlarda yapılması beklenmekte.

Scottish Water, daha doğru denetimlerin onarım ve bakım maliyetlerini azaltacağını ve sel ve kirlilik riskini azaltacağını söyledi.

Yüksek teknolojili drone’lar, kanalizasyonları çatlaklar, delikler, kısmi çökmeler, sızma ve kök girişi gibi sorunlar için tarayan, ışık algılama ve mesafe (LiDAR) adı verilen kameralar ve lazer teknolojisi ile donatılmıştır.

İki işçi, borular boyunca uçarken bir drone’u yönetiyor ve videoyu kullanarak bölgeyi inceleyebiliyor. Bu yöntem, geleneksel olarak teftiş yapacak olan 15 işçinin yerini alıyor. Ancak bu yöntem ağın diğer bölümlerinde kullanılmaya devam edecek.

Scottish Water, drone’ların tehlikeli gaz riski olan kapalı alanlarda tehlikeli koşullarda çalışan personelin azaltılmasına yardımcı olduğunu söyledi. Teknolojinin, ilgili işçilerin işlerini, ücretlerini veya koşullarını olumsuz etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bir sözcü şunları ekledi: “Aslında daha fazla iş yaratacak. Çünkü onu kullanıma sundukça, atık su şebekemizin geleneksel ‘işçi girişi’ yöntemlerini kullanarak ulaşamadığımız kısımlarında daha fazla kanalizasyon denetimi yapabileceğiz. Kanalizasyon teftişleri de bu işçilerin işinin sadece bir parçasıdır.”

Yazılımı da dahil olmak üzere teknoloji, Kuzey İrlanda merkezli bir anketör olan Environmental Techniques tarafından geliştirilmiştir.

Scottish Water, insansız hava araçlarının 33.000 millik ağının geleneksel anketlerin ulaşamadığı bölümlere uçacağını söyledi. Bu yöntemin, site minibüslerinin ve araç teslimatlarının sayısını azaltarak kanalizasyon araştırmalarından kaynaklanan karbon emisyonlarını %80’e kadar azaltabileceğini ekledi.

Şirketin risk ve yaşam döngüsü planlama müdürü Iain Jones şunları söyledi: “Drone’lar, sınırlı yeteneklere ve sınırlı başarıya sahip başka yerlerde kanalizasyona koyuldu. Ancak hem drone’un hem de 3D LiDAR modellemesinin özel uyarlaması bunu özel kılan şeydir. Doğru modelleme ile birleştirilmiş 4K kaliteli yenilikçi bir şey.”

“Bu kalite bir HD TV’den dört kat daha iyi ve bu kesinlikle İngiltere’de bir ilk. Bazı kanalizasyonlar Viktorya döneminden önceye ait ve 160 yıldan daha eski ve gerektiğinde onları nasıl rehabilite edeceğimiz konusunda iyi kararlar alabilmemiz için bilgiye ihtiyacımız var.”