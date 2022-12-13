Simon-Kucher & Partners’ın Fast Company Türkiye Dergisi iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dönüşüm Liderleri: İş Dünyasının Öncü Kadınları” zirvesi iş dünyasının öncü isimlerini bir araya getirerek ilham veren dönüşüm hikayelerinin paylaşılmasını sağladı. “İşte Dönüşüm”, “Sürdürülebilir Dönüşüm” ve “Dijital Dönüşüm” adı altında üç ayrı panelin yapıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Simon-Kucher & Partners Global Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Ofisi Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu gerçekleştirdi. Terzioğlu konuşmasında, “Çeşitlilik konusu şirketimizin globalde yoğun olarak çalıştığı bir alan. Türkiye’de de bu konuya ciddi önem veriyoruz. Kadın liderlerimizden öğreneceğimiz çok şey var” dedi.

İşte çeşitliliğin yarattığı değer konuşuldu

Tüm dünya son dönemde hızlı değişen makro şartlar, korkutan resesyon beklentileri, savaş öngörüleri ve belirsizliklerle karşı karşıya. Bu dönemde tüketici ve müşterilerin beklentilerini anlamak ve şirket stratejilerini buna göre şekillendirmek, aynı zamanda da riskleri iyi yönetmek gerekiyor. “İşte Dönüşüm” panelinde Simon-Kucher & Partners Direktörü Öykü Elmas’ın moderatörlüğünde Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, Sertrans CEO’su Nilgün Keleş, Şişecam CSO’su Özlem Vergon, Egon Zehnder Genel Müdürü Ayşe Güçlü Onur ve ING Bank CHRO’su ve Yenidenbiz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Kalender, zorlu süreçlerin yönetimindeki deneyimlerini paylaştı. Liderlerin hem öz değerlendirmelerini hem de dışa dönük her türlü fırsatı göz önünde bulundurmalarının ve değişime uyum sağlayabilme esnekliğinin önemi üzerinde duruldu. Zorlu süreçlerde, kadın liderliğinin ve işte çeşitliliğin şirket bünyelerinin yetkinliğini artırması anlamında yarattığı değer vurgulandı.

“Sürdürülebilir dönüşüm artık bir zorunluluk”

Simon-Kucher & Partners Ortağı Cem Balıkçıoğlu, moderatörlüğünü yaptığı “Sürdürülebilir Dönüşüm” panelinde son dönemde yaptıkları araştırmalara ve pazara baktıklarında ‘sürdürülebilirlik’ söyleminin hızlı bir şekilde sonuç odaklı aksiyonlara döndüğünü görmeye başladıklarını belirtti. Balıkçıoğlu, sürdürülebilir dönüşümün artık bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Panelin konuşmacıları Yıldız Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknolojide Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Arzu Aslan Kesimer, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin de müşteri odaklı sürdürülebilirlik adımlarını, sürdürülebilirlik dönüşümünde yatırım stratejilerini, kadınların ve çeşitliliğin yönetime katkısını anlattı.

“En önemli payda insana yatırım”

“Dijital Dönüşüm” panelinde Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney moderatör ve konuşmacı olarak yer alırken, panelin diğer konuşmacıları Armut CEO’su Başak Taşpınar Değim, Cisco Türkiye CEO’su ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Didem Duru, Dell Türkiye CEO’su ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Hasdemir ile Enuygun.com COO’su Nihan Çolak Erol oldu. Panelde alanında lider isimler şirketlerinde dijital dönüşümün yarattığı etki üzerine deneyimlerini paylaştı. Pandemide şirketlerin dijital dönüşüm hızını artırdığını, gelinen noktada dijital ekonomi ve dijital toplum başlıklarının öne çıktığını belirten Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, dijital dönüşümde en önemli paydanın “insan”a yatırım yapmak olduğunun altını çizdi.