Çinli teknoloji devi iQOO, yaklaşan iQOO Z7 5G modeli hakkında bilgileri açıklamaya yavaştan başladı. Bugün ise firma telefonun MediaTek Dimensity 920 yonga seti tarafından destekleneceğini resmen onayladı. Firma, telefonun 8GB + 128GB modelinin AnTuTu’da Snapdragon 4 Gen 1’e göre daha yüksek puan aldığının da altını çiziyor.

iQOO, 2023’te piyasaya sürülen diğer telefonlara kıyasla bunun segmentteki en hızlı işlemci olduğunu söylüyor. Daha önceki tanıtımlara göre, telefonda hala bir çentik bulunacak. FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli LCD ekran ve OIS destekli 64MP arka kamera içerdiği söyleniyor.

Şirketin Z6’daki Snapdragon 778G+ yonga setine kıyasla Çin’de Snapdragon 782G yonga seti ile Z7’nin başka bir versiyonunu piyasaya süreceği söyleniyor. Ayrıca iQOO Z7x’in Dimensity 810 yerine Snapdragon 695 yonga seti ile geleceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

It’s time to say hello to stunning visuals, elevate your camera game to the next level and shoot your shot with #iQOOZ7 5G, our #FullyLoaded Smartphone for a #FullyLoadedYou! 📷📱#ComingSoon on @amazonIN pic.twitter.com/B4xB4u9C65 — iQOO India (@IqooInd) March 6, 2023

iQOO Z7 5G’nin 21 Mart’ta Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin pazarına da gelecek olan bu telefonun Avrupa’da ilk etapta satışa sunulmayacağını belirtelim.

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Türkiye pazarını pas geçen firmanın artık ülkemize de gelmesini temenni ediyoruz. Özellikle orta segment telefonları ile rakiplerine göz dağı veren iQOO’nun yeni canavarı yine segmentinin tüm sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor. Bakalım iQOO’nun bu hamlesine karşılık Redmi ve OPPO gibi orta segmentte başarılı işlere imza atan firmalardan nasıl bir karşılık gelecek? Bekleyip göreceğiz.