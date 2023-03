Çinli teknoloji devi iQOO, yaklaşan iQOO Z7 5G modeli hakkında bilgileri açıklamaya yavaştan başladı. Bugün ise firma telefonun MediaTek Dimensity 920 yonga seti tarafından destekleneceğini resmen onayladı. Firma, telefonun 8GB + 128GB modelinin AnTuTu’da Snapdragon 4 Gen 1’e göre daha yüksek puan aldığının da altını çiziyor.

iQOO, 2023’te piyasaya sürülen diğer telefonlara kıyasla bunun segmentteki en hızlı işlemci olduğunu söylüyor. Daha önceki tanıtımlara göre, telefonda hala bir çentik bulunacak. FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli LCD ekran ve OIS destekli 64MP arka kamera içerdiği söyleniyor.

Şirketin Z6’daki Snapdragon 778G+ yonga setine kıyasla Çin’de Snapdragon 782G yonga seti ile Z7’nin başka bir versiyonunu piyasaya süreceği söyleniyor. Ayrıca iQOO Z7x’in Dimensity 810 yerine Snapdragon 695 yonga seti ile geleceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

It’s time to say hello to stunning visuals, elevate your camera game to the next level and shoot your shot with #iQOOZ7 5G, our #FullyLoaded Smartphone for a #FullyLoadedYou! 📷📱#ComingSoon on @amazonIN pic.twitter.com/B4xB4u9C65

