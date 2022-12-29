iQOO, Neo serisindeki en yeni orta sınıf telefonu olan Neo7 Racing Edition’ı tanıttı. Telefon 6,78 inç FHD+ Samsung E5 AMOLED ekranını 120Hz yenileme hızı, bağımsız Pixelworks çipi, 1500 nit’e kadar parlaklık özelliklerine sahip.

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Neo7’deki MediaTek Dimensity 9000+ işlemci yerine Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi eşlik ediyor.. Ayrıca 50MP Sony IMX766V sensörünü OIS’li 50MP Samsung GN5 sensörüyle değiştiriyor. Aynı 8MP ultra geniş ve 2MP makro kameranın yanı sıra 16MP ön kameraya sahip. Telefon, 120W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh çift hücreli bir pil kapasitesine sahip.

iQOO Neo7 Racing Edition özellikleri

6,78 inç (2400×1080 piksel) Full HD+ AMOLED 19,8:9 en boy oranlı ekran, HDR10+, 120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2000Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı, 1,07 milyar renk, DCI-P3 renk gamı, 1500 nit’e kadar parlaklık, Pixelworks bağımsız ekran çipi Pro+

Adreno 730 GPU ile 3.2GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform

256GB (UFS 3.1) depolama alanına sahip 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM / 512GB (UFS 3.1) depolama alanına sahip 16GB LPDDR5 RAM

OriginOS 3 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

1/1,57″ Samsung GN5 sensörlü 50MP kamera, f/1,88 diyafram açıklığı, OIS, LED flaş, f/2,2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler

Boyutlar: 164,81x 76,9×8,85mm; Ağırlık: 202g (Siyah) / 197g (Turuncu ve Mavi)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

120W ultra hızlı flaş şarjlı 5000mAh (tipik) pil

Fiyat

iQOO Neo7 Racing Edition Turuncu, Mavi ve Siyah renklerde sunuluyor ve 8GB+256GB için 2799 yuan (402 Dolar), 12GB+256GB için 2999 yuan (430 Dolar), 16GB+256GB için 3299 yuan (473 Dolar) ve en üst seviye 16GB+512GB modeli 3599 yuan (516 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.