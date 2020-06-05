iQOO Z1’in uygun fiyatlı versiyonu Z1X geliyor!

Katlanabilir telefon teknolojisi, şimdiye kadar pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından denense de istenen ilgiyi görmüşe benzemiyor. Huawei Mate XS, Samsung Galaxy Fold, Motorola RAZR ve Royole Flexpai gibi modellerin yanı sıra LG de özgün konsepti sayesinde bu yarışa katılmaya hazırlanıyor!

İlginizi çekebilir: Xiaomi, 120x telefoto sensörlü telefon hazırlıyor!

LG, ilginç bir katlanabilir telefon patent başvurusu yaptı!

Güney Kore kaynaklı bir habere göre, LG markası üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon konsepti için patent başvurusunda bulundu. Başvuru dosyalarında açık bir şekilde görünen telefon, tasarımı ile rakiplerinden bir hayli farklı görünüyor. Yenilikçi konsepte göre, telefonun ekranı normal durumdayken yandan çekilerek uzuyor. Uzayan ekran ise daha sonra dışarıya doğru açılarak tablet formunu alıyor. Ayrıca kullanıcı eğer isterse ekrana belirli bir eğim vererek cihazı dizüstü bilgisayar formunda da kullanabiliyor.

Hibrit telefon adı verilen bir konsepte olan tasarım, akıllı telefonu tablet ve dizüstü bilgisayar arasında bir görünüme kavuşturuyor. Böylece tüketiciye sunulan kullanım işlevselliği de en üst düzeyde tutuluyor. Bunun yanı sıra konsept kendi içerisinde bazı tutarsızlıklar da barındırıyor. Uzayan ekranın nasıl bir en boy oranı sunduğu ve menteşenin dikey konumda nasıl bir kullanıma izin vereceği gibi faktörler, cihazın ticari aşamaya geçmesini zorlaştırabilir. Ayrıca akıllı telefonlarında bolca aksesuar sunmayı seven LG, klavye gibi yardımcılar ile bu konsepti daha ileri taşıyabilir.

Son zamanlarda akıllı telefon birimi düşüşte olan LG, yenilikçi tasarımlar deneyerek kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor olabilir. Şuan yalnızca bir patent başvurusu olan konseptin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise şuan hiçbir şekilde bilinmiyor.