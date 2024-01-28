iQOO Pad Air tablet pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonlarıyla adından sıkça söz ettren iQOO, tablet segmentine adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni tableti olan “Pad Air”, Çin’in 3C sertifikasyon platformunda göründü ve dikkatleri üzerine çekti. iQOO Pad Air özellikleri Apple iPad Air ve Samsung Galaxy Tab S9 gibi rakipleri kıskandıracak.

iQOO Pad Air Apple iPad Air’a Rakip Olmaya Geliyor

iQOO Pad Air’in “iPA2451” model numarasıyla listelendiği belirtiliyor. Bu model, 44W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca, V4440L0A0-CN model numaralı 44W şarj adaptörünün beraberinde listelendiği görülüyor. iQOO Pad Air, kutu içeriğinde bu şarj aletine yer verecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz ay Google Play destekli cihazlar listesinde yer alan Pad Air’in ilginç bir yanı da, kod adını zaten piyasaya sürülmüş olan Vivo Pad Air ile paylaşıyor olması. Bu durum, iQOO’nun Pad Air’in yeniden markalanmış bir Vivo Pad Air olabileceği ihtimalini ortaya koyuyor.

Vivo Pad Air, 3:2 en boy oranına, DCI-P3 renk gamına ve 144Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 11,5 inç büyüklüğünde 2,8K ekran sunuyor. Qualcomm Snapdragon 870 işlemciyle güçlendirilen tablet, 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla destekleniyor. 44W hızlı şarj özelliğine sahip 8500mAh pil, uzun süreli kullanım sunuyor. Vivo Pad Air ayrıca Vivo Pencil 2 ekran kalemini destekliyor ve geniş bir bağlantı seçeneği sunuyor.

iQOO Pad Air özellikleri de Vivo Pad Air’dan miras alınacak gibi görünüyor. iQOO ve Vivo’nun ilişkisi göz önüne alındığında bu pek de sürpriz olmadı. Büyük ihtimalle iQOO’nun tableti, Vivo Pad Air’ın ulaşılabilir olmadığı pazarlarda bu cihazın yerine geçecek.

Henüz detayları tam olarak bilinmeyen iQOO Pad Air için sızıntılar, 2024 yılının 2. çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. iQOO, Pad Air’in tanıtımıyla ilgili yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edecek. Tablet segmentindeki bu yeni oyuncunun, iQOO’nun teknoloji portföyüne nasıl bir katkı sağlayacağını ve kullanıcılara hangi özellikleri sunacağını görmek için merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iQOO’nun yeni tableti neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!