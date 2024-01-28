Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir Xiaomi Pad 7 Pro üzerinde çalışıyor. Tablet hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi Pad 7 Pro ekran özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi Pad 7 Pro ekran özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi Pad 7 Pro ekran sızıntılarına geldiğimizde ise tablet 12.45 inç büyüklüğünde olacak. LCD ekran paneli ile birlikte gelecek olan tablet 144 hz ekran yenileme hızını destekleyecek.

Bundan önceki sızıntılarda Xiaomi Pad 7 Pro IMDA sertifikasına göre tablet 24018RPACG model numarasına sahip olacak. Xiaomi Pad 7 Pro IMDA sertifikasından maalesef başka bir bilgi edinemedik. Ancak tabletin yeni sertifikalar alması lansmanının yakın olduğunu gösteriyor.

Tablet 24018RPACC model numarasıyla 3C sertifikasını aldı. Bu sayede Xiaomi Pad 7 Pro şarj hızı detayları da sızdırıldı. 3C sertifikasına göre Xiaomi Pad 7 Pro şarj hızı 120W olacak.

Bir önceki nesil Xiaomi Pad 6 neler sunuyor?

Tasarım tarafında Xiaomi 13 serisinin tasarım diline sahip olan Xiaomi Pad 6, oldukça şık bir tasarıma sahip. Tablet üç farklı renk seçeneği ile geliyor:

Gri

Altın

Mavi

Xiaomi Pad 6 premium bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tablet 2880×1800 piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını, Dolby Vision’ı ve HDR10’u destekler nitelikte. 11 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir panel kullanılıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 14 global lansman yaklaşıyor

Xiaomi Pad 6 kaputun altında Snapdragon 870 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Tablet iki farklı varyasyon ile satışa sunuluyor:

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

Snapdragon 870 yonga seti gücünü 33W kablolu hızlı şarj destekli 8840 mAh büyüklüğündeki bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi Pad 6 13 MP çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.