iQOO Neo 8 haftalar önce piyasaya sürülmüştü. Akıllı telefon birçok pazarda satıldı ve sevildi. Geldiğimiz noktada bugün ise iQOO, iQOO Neo 8’in yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Bundan önce akıllı telefon üç farklı versiyon ile satılıyordu:

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 516 GB dahili depolama

16 GB RAM + 516 GB dahili depolama

Bugün ise akıllı telefonun 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama sunan versiyonu piyasaya sürüldü.

iQOO Neo 8 Neler Sunuyor? iQOO Neo 8 Neler Sunuyor?

iQOO Neo 8 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1.5K çözünürlüğe sahip ve 144hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel bulunuyor.

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Kaputun altında iQOO Neo 8, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.