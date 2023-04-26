Snapdragon tarafında 888 sonrasında isim değişikliğine gidildi ve amiral gemisi segmentinde 8 Gen 1 işlemcisi ortaya çıktı. Anca bu işlemci ısınma ve verimlilik düşüş problemleriyle birlikte geldi. Daha sonrasında 8+ Gen 1 ve 8 Gen 2 işlemcileriyle problemler ortadan kaldırıldı.

Snapdragon orta üst seviyede ise 778G ve 778G+ işlemcileriyle birlikte iyi performans göstermesiyle öne çıktı. Bu sene ise bu işlemcilerin daha iyi ve daha verimli versiyonu olarak 7 Gen 1 işlemcisini yeni nesil telefonlarla buluşturdu.

Peki bu yeni nesil işlemcilere geçildiğinde 7 Gen 1, sorunlu olan 8 Gen 1 karşısında nasıl performans sergiliyor? Aralarındaki farklar neler? Saf performans testlerinde sonuçlar ne çıkıyor? Bu soruların cevaplarını bu videoda veriyoruz.

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