iQOO, yaklaşmakta olan Neo 8 serisi üst düzey akıllı telefonlarının bazı temel özelliklerini onayladı. Şirket, Neo 8 serisi akıllı telefonların pil kapasitesini ve şarj hızlarını resmi olarak açıkladı. İşte tüm detaylar.

Bugün erken saatlerde, Çinli akıllı telefon üreticisi iQOO, yaklaşan Neo 8 serisi akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Şirket, resmi Weibo hesabında bir teaser paylaştı. Teaser görüntüsüne bakıldığında, Neo 8 ve Neo 8 Pro’nun 5.000mAh’lik büyük bir pil ile çalıştığı ve etkileyici 120W hızlı şarj desteği sağladığı görülüyor.

Sosyal medya gönderileri ayrıca, bu yüksek hızlı şarj oranının Neo 8 ve Neo 8 Pro’nun sadece 9 dakikada şarjının yüzde 1’den yüzde 50’ye ulaşabileceğini belirtiyor. Bu teaser, şirketin Neo 8 Pro’nun AnTuTu puanını paylaşmasının ardından geldi. Benzer şekilde, iQOO, Neo 8 serisinin arkada 50 megapiksel birincil kamera, özel bir görüntüleme yonga seti ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacağını doğruladı.

Bilinmeyenler için, marka, 23 Mayıs 2023’te Çin pazarında yeni üst düzey akıllı telefonlarını tanıtacak. Şu ana kadar bildiklerimize göre, iQOO Neo 8, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle donatılacak, Neo 8 Pro ise üst seviye MediaTek Dimensity 9200+ yonga setine sahip olacak. Lansman etkinliği için bu ayın sonlarında daha fazla bilgi almayı bekleyebilirsiniz.