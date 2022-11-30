iQOO Neo 7 SE, iQOO 11 ve iQOO 11 Pro ile birlikte 2 Aralık’ta Çin’de resmiyet kazanacak. iQOO, Neo 7 SE’nin 5.000 mAh pil ile desteklendiğini ortaya koyan yeni bir poster yayınladı. Aşağıda da görülebileceği üzere şirket, Neo 7 SE’nin hızlı şarj özelliğini de ortaya çıkardı.

Neo 7 SE’nin büyük pili, 120W hızlı şarj desteği taşıyacak. Çift hücreli pil, yalnızca 10 dakikada yüzde 1’den yüzde 60’a kadar şarj olabilir. Görüntü ayrıca alt tarafında bir hoparlör ızgarası, bir Type-C bağlantı noktası, bir mikrofon ve bir SIM yuvası olduğunu ortaya koyuyor.

Cihazın daha önce görülen TENAA listesi, bir IR blaster’a sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı. Cihazın üst kenarının bir IR blaster ve başka bir mikrofonla donatılmış olması muhtemel. Güvenlik için cihazda ekran altı parmak izi tarayıcı yer alacak.

Dün, cihaz China Telecom’un ürün kitaplığında listelendi. Listelemeye göre cihaz, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB ve 16 GB + dahil olmak üzere çeşitli LPDDR5 RAM + UFS 3.1 depolama yapılandırmalarında sunulacak. 512 GB. Bu modellerin fiyatlarının muhtemelen 2.399 Yuan (336 dolar) ile 3.099 Yuan (434 dolar) arasında olması bekleniyor.

iQOO Neo 7 SE’nin FHD+ çözünürlük ve 120 hz yenileme hızı sunan 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Fotoğrafçılık için 16 MP ön kamera ve OIS’li 64 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası ile üçlü kamera ünitesine sahip olacak. Dünyanın ilk MediaTek Dimensity 8200 çipli telefonu olarak piyasaya çıkacak. OriginOS 3 tabanlı Android 13 işletim sisteminde çalışacak.