Yakın zamanda iQOO, iQOO 11 serisini duyurmak için bir sonraki lansman etkinliğini 2 Aralık’ta Çin’de düzenleyeceğini doğruladı . Marka bugün, iQOO Neo 7 SE’nin söz konusu tarihte saat 14:30’da (yerel saat) gerçekleşen aynı etkinlik aracılığıyla çıkış yapacağını doğrulayan yeni bir Weibo gönderisi yayınladı. Aşağıda gösterilen resim, Neo 7 SE’nin resmi teaser videosundan bir ekran görüntüsüdür.

Teaser, iQOO Neo 7 SE’nin mavi bir varyantla geleceğini ortaya koyuyor. Telefonun arkaya bakan üçlü kamera ünitesi, Optik Görüntü Sabitlemeyi (OIS) destekleyecek. Cihaz, 1 Aralık’ta piyasaya sürülmesi planlanan MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile donatılmış olarak gelecek.

Raporlar, çalışmalarda iQOO Neo 7s adlı başka bir modelin daha olduğunu iddia etti. Bu cihazın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olması bekleniyor. Neo 7s’in de aynı etkinlik üzerinden resmiyet kazanıp kazanmayacağı belli değil.

iQOO Neo 7 SE Teknik Özellikleri (Söylentiler)

Yakın tarihli bir rapor, iQOO Neo 7 SE’nin FHD+ çözünürlük ve 120 hz ekran yenileme hızı sunan 6.78 inçlik AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. 16 MP ön kameraya sahip olan cihaz; 64MP ana kamera + 2 MP portre kamerası + 2 MP makro kamera olmak üzere üçlü kamera dizilimine de sahip.

MediaTek Dimensity 8200 destekli cihaz, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile gelecek. 120W hızlı şarjlı 5.000mAh bataryaya sahip olacak.

Neo 7 SE, Android 13 tabanlı OriginOS 3 işletim sistemiyle çalışacak. Cihaz üç farklı varyantta gelecek: 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama. Cihaz üç renkte sunulacak: Yıldızlararası Siyah, Elektrik Mavisi ve Galaksi.